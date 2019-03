Kiska navštívil NKÚ: VIDEO Spätná väzba od parlamentu je dôležitá, spomenul i predčasné voľby

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by ocenil zriadenie kontrolného výboru Národnej rady SR. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede po oficiálnej návšteve prezidenta Andreja Kisku predseda NKÚ Karol Mitrík. Podľa neho by takýto parlamentný výbor mal prerokúvať záverečné správy NKÚ a prizývať ministrov a riadiacich pracovníkov štátnych podnikov, aby vysvetľovali svoje konanie, na ktoré by úrad upozornil.

"Spätná väzba od Národnej rady SR je pomerne slabá. Aj návštevou poslancov na NKÚ, aj spätnou väzbou na správy, ktoré zasielame príslušným výborom," povedal Mitrík. Slabú spoluprácu s parlamentom vníma ako hendikep.

Prezident Andrej Kiska vyzdvihol kvalitu práce NKÚ. "NKÚ je vnímaný ako ten, čo len kritizuje. Ale on pomáha a upozorňuje na to, kde legislatíva zlyháva," uviedol. Ako prezident priblížil, Mitrík pochválil ministerstvo zdravotníctva, financií aj rezort životného prostredia. Podľa neho NKÚ prišlo k pozitívnym zisteniam pri napĺňaní legislatívy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"NKÚ je aj na to, aby jasne upozornil, kde a ktorá organizácia zlyháva. Zhodli sme sa s pánom predsedom a s riadiacimi pracovníkmi, že to, čo NKÚ potrebuje, je užšia spolupráca s parlamentom. Aby sa mohli zistenia a návrhy priamo prenášať na pôdu NR SR," uviedol Kiska.

Eurofondy budú klesať

Zároveň poukázal na čerpanie eurofondov. Podľa neho príspevkov z eurofondov bude ubúdať a my ako krajina sme si zvykli realizovať mnohé projekty práve z týchto financií. "Stále nám ostávajú nedokončené cesty, polorozpadnuté školy a je logické, že výška eurofondov bude klesať," povedal. "Z pohľadu ich čerpania alarmujúce je, že sme alibistickí, že organizácie si nastavujú prísne a náročné pravidlá a potom dochádza k pomalému čerpaniu eurofondov, čo na druhej strane nezamedzuje tomu, aby ku chybovosti došlo," dodal Kiska.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mitrík priblížil, že toto bolo tretie stretnutie s Kiskom ako prezidentom SR. Na margo práce NKÚ uviedol, že ich cieľom je priamočiarosť, transparentnosť. "To, čo zistíme, musí ísť von. Inej cesty niet," povedal. Mitrík sa vyjadril aj k opatreniu, ktoré avizovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorým by sa mal rozšíriť rozsah jeho kontrol. Predseda NKÚ návrh nepovažuje za správnu cestu. "NKÚ nemôže suplovať nižšie zložky kontroly, ktoré tu máme," povedal. Podľa neho poradcovia štátnych riadiacich pracovníkov sú v každej takejto organizácii na to, aby na chyby upozorňovali. Odbory kontroly na ministerstvách si majú podľa jeho názoru plniť svoju úlohu.

Predčasné voľby by boli riešením

Občania našej krajiny dali v posledných parlamentných voľbách mandát tomuto parlamentu, ktorý si vytvoril vládnu koalíciu. A občania by očakávali, že parlament bude fungovať na obdobie, na ktoré bol zvolený. Novinárom to v pondelok povedal prezident SR Andrej Kiska na margo témy predčasných volieb, o ktorých sa v poslednom čase v koalícii hovorí.

"Ak by ale dochádzalo k zlyhávaniu z pohľadu fungovania vlády, určite by som aj ako prezident povedal, že predčasné voľby by boli prínosom. Ale či k tomu dôjde alebo nie, to je otázka pre vládnu koalíciu," odkázala hlava štátu. Kiska očakáva, čo sa bude diať v najbližšom období. "V utorok (26. 3.) zasadne Koaličná rada. Problémy v koalícii boli aj v minulosti, a nie malé, a viedli sa aj diskusie o predčasných voľbách," pripomenul.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prezident sa nevyhol ani téme svojej politickej budúcnosti. Zopakoval, že sa vyjadrí po 15. júni, keď sa mu skončí mandát. A to bez ohľadu na to, či budú predčasné voľby alebo nie.

Premiér Peter Pellegrini sa v piatok (22. 3.) vyjadril, že vládna koalícia sa začína odkláňať od svojich priorít. Pevne verí, že jeho vláda ešte má čo ponúknuť, a želal by si voľby v marci 2020. "Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou len s cieľom zachovať si moc a funkciu zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie pre Slovensko," skonštatoval.

V sobotu (23. 3.) na premiérove slová zareagovala SNS. "Sme sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme," napísali. Most-Híd odkázal, že o tom treba hovoriť na Koaličnej rade.