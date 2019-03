PRÁVE TERAZ Zasadá koaličná rada: Krízu priznal aj podpredseda Mostu, Bugár chýba

Koaliční lídri sa dnes ráno stretávajú na Koaličnej rade v parlamente. Na stole majú sporné otázky, pre ktoré sa skloňuje možnosť predčasných parlamentných volieb. Okrem predsedov SNS a Smeru Andrej Danka a Roberta Fica je na nej aj premiér Peter Pellegrini. Béla Bugár je po operácii, Most tak zastupuje László Solymos.

Robert Fico a Peter Pellegrini odišli na klub Smeru a na otázky novinárov neodpovedali.

Sporné otázky sa nevyriešili

Koalícia zatiaľ nevyriešila sporné otázky, pre ktoré sa spomínajú aj predčasné voľby. Predstavitelia SNS vidia priestor na dohodu. Podpredseda strany Jaroslav Paška tvrdí, že nepočul o tom, že by SNS mala záujem na predčasných voľbách. "Nič také som nepočul," povedal novinárom s tým, že vidí priestor na rokovania. Podobný názor má Eva Antošová (SNS). Povedala, že SNS za určitých podmienok môže vo vláde zostať.

Peter Pčolinský zo Sme rodina po grémiu uviedol, že koalícia sa podľa neho nedohodla na ničom. Ani na tom, že by sa návrhy SNS presunuli na inú schôdzu, ani na voľbe kandidátov na ústavných sudcov. To potvrdili aj Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Veronika Remišová (OĽaNO). V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov Remišová uviedla, že podľa nej čaká koalícia na to, kto bude zvolený za prezidenta SR.

Most-Híd nevie o predčasných voľbách

Andrej Hrnčiar zo strany Most-Híd uznal, že je v koalícii napätie, no o predčasných voľbách strana nevie. „Je napätie, odkazujú sa odkazy cez médiá. Podľa mňa je to nešťastné. V každej koalícii sa riskuje to, že pri nejakej nezhode budú predčasné voľby. Čiže to sa nikdy nedá vylúčiť. My nie sme súčasťou žiadnych dohôd a Most-Híd o tom nevie, že by mali byť predčasné voľby,“ povedal.

„Vnímam ako nešťastné to, aké boli prestrelky v médiách. Zatiaľ sa však nestalo nič, čo by ukázalo, že parlament nepracuje,“ dodal. Prestrelky medzi Pellegrinim a Dankom si budú musieť podľa Hrnčiara vyriešiť oni dvaja.

Spor o dohode o obrannej spolupráci

Témou rokovania vládnych strán Smer-SD, SNS a Most-Híd by mal byť spor o dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými a finančná pomoc od USA na opravu slovenských vojenských letísk. Zaoberať by sa mali aj voľbou kandidátov na ústavných sudcov a tým, či bude voľba na aktuálnej schôdzi verejná alebo tajná. Doposiaľ nie je dohoda na menách kandidátov, ktorých by koaličné strany podporili.

Otázkou sú aj návrhy Slovenskej národnej strany (SNS) na zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 %, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.