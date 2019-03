Kiska vzdal úctu odvahe členom podzemnej cirkvi: Otvorili cestu k demokratickej zmene

"Zachovali sa statočne a slobodne, bez ohľadu na riziká, ktoré to vtedy prinášalo. Otvorili cestu k demokratickej zmene v našej krajine," uviedol Kiska na svojom facebookovom profile s tým, že účastníci mali určite strach, ale držali v rukách sviečky a modlili sa.

"Neochvejne stáli napriek vyhrážkam štátnej moci, napriek násiliu a kvíleniu húkačiek, napriek vodným delám zrážajúcim ľudí k zemi a napriek zatýkaniu," napísal prezident a pripomenul, že títo ľudia nemali šancu vedieť, že o rok neskôr, v novembri 1989, príde sloboda. "O to odvážnejší bol ich protest. Museli čeliť tomu, že ich komunistický režim bude tvrdo prenasledovať a doplatia na to aj ich rodiny. Ale napriek tomu ostali stáť so sviečkou v ruke, lebo mali v srdciach svoju vieru, svoje presvedčenie, svoju túžbu po slobode. Slobode, za ktorú boli pripravení prinášať obete," dodal prezident.

Slovensko si 25. marca pripomína 31. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu vo vtedajšej Československej socialistickej republike. Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom. Proti zhromaždeným vtedy zasahovalo viac ako 1 000 príslušníkov Verejnej bezpečnosti. Organizátormi podujatia, ktoré malo ohlas aj v zahraničí, boli napríklad František Mikloško, Ján Čarnogurský alebo neskorší kardinál Ján Korec.