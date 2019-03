Štefunko musí členom Progresívneho Slovenska vysvetľovať svoje podnikanie: Bráni sa spájaniu so Smerom

BRATISLAVA – V Progresívnom Slovensku sa v posledných týždňoch rozprúdila poriadne ostrá diskusia. V strane, ktorá chce vniesť nový vietor do politiky a snaží sa prezentovať ako bojovník za transparentnosť a slušnosť, sa čoraz hlasnejšie ozývajú kritické hlasy na adresu jej predsedu a zakladateľa. Dôvodom je jeho biznis, ktorý ho spája aj so Smerom. On tvrdí, že sa podnikateľských aktivít zbavuje, hoci je to náročné. Členov chce presvedčiť, že to myslí s čistotou úprimne a tvrdí, že dôveru člnov stále cíti.

Začiatkom tohto roka Štefunko oznámil, že vzhľadom na svoju politickú angažovanosť bude postupne predávať podiely vo všetkých obchodných spoločnostiach. Stalo sa to, keď portál aktuality.sk zverejnil článok o podozreniach, že jeho firma Monogram Technologies sa zúčastnila na podivnom IT tendri na Žilinskej univerzite. Pochybnosti vyplývali hlavne z toho, že firma, v ktorej mal Štefunko 25 % podiel, súťažila s akciovkou Anext, ktorá sa podieľala za Ficových vlád na významných IT projektoch v hodnote stoviek miliónov eur. Jej úspech spájali s tým, že bola blízka exministrovi Jánovi Počiatkovi, v ktorého rezorte zarábala najviac. Podivnosť tohto tendra spočívala hlavne v nastavení kritérií, podobnosti ponúk a aj údajnej predraženosti. Štefunko sa bránil, že o tomto obchode ani nevedel a nakoniec ho obhajoval tým, že občas treba zabrániť, aby sa ku všetkým obchodom dostali smerácki oligarchovia.

Podarená rodinka z IT

Anextu šéfoval Chamraz, ktorého partnerka Denisa Žiláková šéfovala kancelárii podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Zaujímavé je, že Žiláková, za slobodna Ivanová je dcérou advokáta Dušana Ivana, ktorého advokátska kancelária sídli v Bonaparte. V AK H. I. F je spoločníkom aj kontroverzný právnik Peter Filip, ktorý zastupoval napríklad Jozefa Majského, mafiánskych bossov alebo Ladislava Bašternáka. Spájaniu so Smerom sa Štefunko bráni, tvrdí, že ho naopak aktivity PS ohrozujú. Podľa prieskumov však zrejme najviac ohrozuje stúpajúce preferencie PS opozičné SaS a OĽaNO.

K zásadným zmenám nedošlo

Okrem IT zákaziek musel Štefunko vysvetľovať aj to, akým spôsobom je úspešný pri získavaní dotácií na startupy. Ide o spoločnosti Neulogy Ventures a Neulogy, ktoré získali dotácie zo štátu na viacero projektov v desiatkach miliónov eur. Dnes však Štefunko tvrdí, že už podiely odpredal. Podľa našich informácií majú však viacerí členovia PS pochybnosti, či to je skutočne tak. Dôvodom je napríklad aj to, že podiely mal Štefunko predať manažmentu, na ktorý bude mať stále vplyv. Štefunko potvrdil, že téma jeho podnikania bola v PS predmetom diskusie. Členov sa však snaží presvedčiť, že koná správne a cíti aj ich dôveru. Faktom však je, že po predaji Štefunkových podielov nedošlo vo firme Neulogy a Neulogy Ventures k zásadným zmenám. Vedenie firiem zostalo rovnaké a jediné, čo odhalil obchodný register, je, že firma Neulogy sa v marci premenovala na Civitta Slovakia.

Rozhovor s Ivanom Štefunkom

Pred vyše mesiacom ste vyhlásili, že predáte všetky podiely v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Jasne som sa vyjadril, že budem postupne odpredávať svoje podiely v obchodných spoločnostiach. Za posledné roky tak bolo v spoločnostiach Neulogy a. s., Neulogy Ventures, a. s. , I-Europa s. r. o. alebo Websupport s. r. o.

Ako iste chápete, predaj spoločnosti nie je jednoduchá transakcia a často trvá mesiace, aby boli správne spravené. Zároveň je dôležité pripomenúť, že tento krok je bezprecedentný pre slovenskú politiku a je jasným dôkazom toho, že považujem transparentnosť za najvyššiu hodnotu. Preto som vždy podnikal pod svojím menom, a preto viete moje kroky sledovať.

Môžete uviesť, či sa už tak stalo? Komu, za koľko, aké podiely ste predali?

V Neulogy a. s., Neulogy Ventures, a. s., I-Europa s. r. o. som podiely odpredal manažmentu, ktorý pokračuje ďalej v podnikaní. A firmu Websupport s. r. o. kúpila dánska private equity firma.

Môžete vylúčiť, že niektoré predaje neboli len naoko, a využili ste možnosť prepísať podiely, tak aby neboli indentifikovateľné, kto je ich skutočných užívateľom výhod?

Kategoricky to vylučujem. Tak ako aj doteraz som sa otvorene a transparentne hlásil ku všetkým svojim podielom v obchodných spoločnostiach. Opäť niečo, čo nie je bežné pre slovenskú politiku. Toto pravidlo platí pre všetky moje majetkové operácie teraz a v budúcnosti.

Podľa našich informácii sa vaše podnikanie rieši vo veľkom aj v rámci strany Progresívne Slovensko. Niektorí členovia údajne vyjadrili pochybnosti o vašom podnikaní?

Progresívne Slovensko je hnutie, v ktorom sa dopodrobna rozprávame o mnohých témach, túto nevylučujúc. Aj vďaka tomu zvnútra hnutia vnímam silnú podporu, od mnohých členov dostávam správy, v ktorých mi vyjadrujú svoju dôveru. Ja si túto dôveru nesmierne vážim a rozhodne ju nehodlám sklamať.

Ako sa ich budete snažiť presvedčiť a zároveň získať ich plnú dôveru? Nebolo by transparentné zverejnenie informácii o predaji vašich podielov týmto krokom?

Informácie o svojich majetkových operáciách som vždy transparentne zverejňoval a sú dostupné aj v obchodnom registri. Ako som odpovedal vyššie, cítim podporu členov.

V minulosti ste podnikali vo firme SLOV inn, spol. s r. o. s kontroverzným členom Smeru Martinom Borguľom. Kedy ste sa s pánom Borguľom videli naposledy, stretávate sa ?

S pánom Borguľom som sa vyskytol v tejto firme zopár mesiacov okolo roku 2004, kvôli jednému podnikateľskému zámeru, ktorý sa nikdy nerealizoval. Preto som z nej takmer ihneď odišiel. Pána Borguľu som nevidel niekoľko rokov.

V Bratislave sú známe kauzy pána Borguľu z čias pôsobenia v zastupiteľstve. Je podľa vás v súlade s vašou proklamovanou politikou to, že sa tento človek angažuje v súčasnosti aj vo vašom hnutí?

Neskoršie politické aktivity pána Borguľu som vnímal kriticky. Nikdy sa v našom hnutí neangažoval, bol by som proti tomu, ak by o to mal čo i len teoretický záujem. Dôkazom toho je aj fakt, že v komunálnych voľbách bol pán Borguľa naším súperom, ktorého sme porazili.

Môžete vylúčiť, že sponzori a ľudia zo strany Smer nemajú akýkoľvek vplyv na vašu stranu?

Sponzori strany Smer nás majú v zuboch, lebo ich ohrozujeme. Všetky informácie o našom financovaní sú dostupné verejne.