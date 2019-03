Baránik k rozhodnutiu Najvyššieho súdu: Ďalší odklad vo veci Majského je poburujúci

"Rovnako je poburujúce aj zdôvodnenie, že sa tak stalo na základe zaneprázdnenosti znalcov, ktorí vraj nemajú čas posúdiť odsúdenému Majskému zdravotný stav. Majský sa vyhýba účasti na súdnych procesoch dlhé roky s odôvodnením choroby," pripomenul poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik sa pokračoval: "Chcú príslušní sudcovia Najvyššieho súdu akceptovaním tejto hry občanom na Slovensku povedať, že každý odsúdený má možnosť vyhnúť sa odpykaniu trestu, ak získa péenku?"

Vec je podľa liberálov o to absurdnejšia, že len nedávno sa ukázalo, ako uväznený Marian Kočner mal podplácať vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za prepustenie Majského z väzenia.

"Žiadame predsedníčku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú, aby sa postavila pred verejnosť a osobitne tým ľuďom, ktorí prišli o svoje peniaze v nebankovke Horizont, ktorú Majský tuneloval, vysvetlila, že to, čo sa dnes deje, je v súlade so spravodlivosťou a právnym štátom. Taktiež, že je v súlade so spravodlivosťou a právnym štátom neschopnosť slovenskej justície presadzovať právo v prípadoch pacientov, akým je Jozef Majský," povedal poslanec Alojz Baránik.

Strana SaS žiada ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby spravil poriadok so súdnymi znalcami, ktorí si pre údajný nedostatok kapacít nemôžu nájsť čas na preskúmanie péeniek Majského. A takisto by sa o tieto péenky mala zaujímať aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, pretože ich nevystavujú inštalatéri, ale osoby s titulom MUDr.

Informoval o tom poslanec NR SR Alojz Baránik.