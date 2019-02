Koalícia chce, aby sa ústavný súd stal ochrancom protiprávneho štátu, tvrdí Baránik

Poslanec Alojz Baránik.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

BRATISLAVA - Vládna koalícia sleduje vlastné záujmy, a to, aby sa ústavný súd stal ochrancom protiprávneho štátu. Uviedol to dnes na tlačovej besede poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik s tým, že zaznievajú hlasy, že by sa voľba kandidátov na ústavných sudcov dnes v Národnej rade SR nemusela vydariť a že by poslanci nemuseli zvoliť požadovaných 18 kandidátov.