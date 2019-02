Fico má dostatočnú silu, aby ohýbal pravidlá pri voľbe ústavných sudcov, tvrdí Dostál

BRATISLAVA - Expremiér Robert Fico (Smer-SD) má dostatočnú politickú silu na to, aby si prispôsoboval pravidlá pri voľbe ústavných sudcov vo svoj vlastný prospech. Uviedol to v rozprave v Národnej rade SR opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý to považuje za nehorázne.

"Najvýraznejším menom voľby sudcov je expremiér Robert Fico (Smer-SD). Polarizuje spoločnosť a polarizuje aj politiku. Ja sám si myslím, že bývalý politici by nemali byť ústavnými sudcami. V mojich očiach diskvalifikuje Roberta Fica to, ako pôsobil, a to, že je priamo zodpovedný za oligarchický a korupčný systém, ktorý tu roky udržiavame," povedal Dostál. Podľa jeho slov Fico nesplnil zákonom stanovené podmienky a preto by sa nemal uchádzať o post ústavného sudcu. Ústavnoprávny výbor riešil Ficovu 15-ročnú prax na viacero pokusov, napokon dostal zelenú a o jeho nominácii bude rozhodovať plénum.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Je to možno náhoda, ale Robert Fico sa stal hlavnou témou pre niečo, čo je dôležité, a to sú pravidlá. Snaha vyhnúť sa pravidlám, nalomiť ich, alebo ohnúť vo svoj prospech sprevádza Fica celý jeho politický život. Fico mal už v minulosti zálusk na post Generálneho prokurátora SR. Nemohol sa ním stať, lebo nesplnil vekovú hranicu. Pri kandidatúre na sudcu Ústavného súdu SR je tu rovnaká situácia, Robert Fico nemá potrebnú právnickú prax," doplnil Dostál. Fico je však stále najvplyvnejším politikom vládnej koalície a má na to silu, aby si menil a ohýbal pravidlá vo svoj prospech. To je nehorázne," dodal. Na záver Dostál pripomenul, že Ústavný súd SR je jedným z pilierom demokracie a voľba nových deviatich sudcov je zrejme najdôležitejším bodom súčasného volebného obdobia.

Reakcia Erika Tomáša

Poslanec Národnej rady SR zo Smeru-SD Erik Tomáš oponoval a Fica si zastal. "Robert Fico spĺňa zákonné predpoklady, konštatoval to ústavnoprávny výbor," vyhlásil. Dostál podľa neho môže mať vlastný názor, ale nemôže ho prezentovať ako jediný správny. "Výbor rozhodol," zopakoval Tomáš.