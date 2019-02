Danko odporučí poslancom SNS, ako hlasovať o Matovičovi: Nebudem mu asistovať v hre na hrdinu

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko odporučí poslancom za SNS, aby sa zdržali hlasovania o odobratí mandátu poslanca NR SR lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorovi Matovičovi. Uviedol to dnes pred novinármi s tým, že ak chce Matovič zo seba urobiť hrdinu, on mu v tom asistovať nebude.

"Ja ako predseda politickej strany, ktorá v pléne takisto bude rozhodovať, odporučím našim poslancom sa zdržať alebo jednoducho sa povzniesť na túto možnosť odňatia mandátu," uviedol s tým, že všetkým politikom to majú zrátať voliči vo voľbách.

Ako Danko uviedol, bolo jeho povinnosťou návrh na odňatie mandátu predložiť do pléna. "Je to moja povinnosť, za ktorú ma kritizoval Martin Poliačik (nezaradený), ktorý určite nie je člen koalície, že porušujem zákon, keď som na vlastnú zodpovednosť odkladal dva roky predloženie do pléna. Ja sa ním (pozn. red. Matovičom) zaoberať nebudem. Pravda je taká, že mňa nezaujímajú dôvody, či si pozastavil živnosť preto, že nechcel zdaniť zostatkové pohľadávky alebo mal akýkoľvek iný úmysel. Ja sa osobne ním nezaoberám. Pripravili sme zákon, ktorý už takéto križovania období nebude riešiť," uviedol. Narážal na novelu zákona o konflikte záujmov.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií ešte 28. marca 2017 prijal rozhodnutie, ktorým navrhuje odobrať mandát poslanca Národnej rady SR lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorovi Matovičovi. Dôvodom rozhodnutia bolo, že Matovič ako verejný funkcionár si v období od 10. augusta 2013 do 2. septembra 2013 a tiež od 4. septembra 2016 do 29. septembra 2016 nepozastavil živnosť na daňovom úrade a tým porušil ústavný zákon. Poslanci o návrhu rokovali dnes dopoludnia.