VIDEO Trpké sklamanie Poliačika: Pokazené valentínske plány, okamžité reakcie v pléne

Po viacerých presunoch hlasovania o kandidátoch na post ústavných sudcov situácia dospela do štádia, že konečné hlasovanie bolo ustanovené na 14. február, a teda dňa svätého Valentína. Toto práve nezahralo do karát poslancovi Poliačikovi, ktorý si na večernú hodinu dohodol rezerváciu na romantickú večeru so svojou manželkou. O samotnej skutočnosti upozornil predkladajúceho Číža v pléne. "Pán predseda, ja dávam návrh, aby sme to hlasovanie dali na 15:30. Odôvodnenie je také, že dnes je Valentína a ja mám rezerváciu na 18:00," uviedol v pléne Poliačik.

Danko stratil reč, okamžitá reakcia Matoviča

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Ako prvý odpovedal na prosbu poslanca Poliačika predseda parlamentu Andrej Danko. "Ja neviem ako reagovať. To myslíte vážne?" s prekvapením dodal Danko s tým, že túto požiadavku chcel od Poliačika v písomnej podobe. K tomu ale napokon nedošlo aj za asistencie opozičného poslanca Igora Matoviča, ktorý bol razantne proti. "Chcel by som poprosiť, pán predseda, aby sme o návrhu pána Poliačika nehlasovali, lebo mi pripadá obludné, že keď sme si zvýšili platy o 1500 eur, aby sme si skracovali pracovnú dobu," uzavrel celý prípad Matovič.