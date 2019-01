Historický pat v boji o Ústavný súd: Rozuzlenie okolo Fica sa nekoná, Madej odložil hlasovanie

BRATISLAVA - Voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude až začiatkom februára. Rozprava predchádzajúca voľbe sa presúva z pôvodne plánovaného 30. januára na 6. februára. Navrhol to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej, plénum to odobrilo. Robert Fico stále nedoručil ďalšie dokumenty, ktoré by presvedčili ostatných členov výboru o jeho praxi.

K presunu dochádza pre situáciu, ktorá vznikla po tom, čo ústavnoprávny výbor pri predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi neprijal stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie. Predseda parlamentu Andrej Danko však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne.

Danko musí doručiť list

Danko sa cez médiá vyjadril, že potrebuje jasný verdikt aj pri Ficovi tak, ako to bolo pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne. Madej oznámil, že list od Danka výbor zatiaľ nedostal a pozná len mediálne vyjadrenie šéfa parlamentu. Konať preto bude až vtedy, ak príde oficiálna požiadavka. „Pokiaľ má predseda národnej rady záujem, musí doručiť oficiálny list do ústavnoprávneho výboru. Zatiaľ nič doručené nebolo. My to budeme riešiť až potom,“ uviedol po výbore.

Historická situácia

K náhrade za Kresáka sa Madej nevedel vyjadriť, rovnako ani k tomu, či v Smere rokovali za možnú náhradu z ich strany. „Rešpektujem názor pána predsedu parlamentu, že výbor nezaujal stanovisko. V histórii sa takáto situácia nestala,“ uviedol na otázku, či výbor vôbec môže hlasovať. „Nemohli sme predpokladať, že na jednej strane príde rozhodnutie pána Kresáka kandidovať, na druhej strane logicky, že sa nezúčastňoval výboru. Ten dôsledok už poznáte.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ja by som nepovedal, že je to blokovanie voľby

Podľa Madeja prebehlo na piatkovom výbore počas verejnom vypočutí všetko podľa poriadku. „Ja by som nepovedal, že je to blokovanie voľby. Pán predseda má výhrady k tomu, že výbor nezaujal stanovisko k jednému uchádzačovi,“ vysvetlil Madej. Otázkou, ktorá stále visí vo vzduchu je, či výbor nakoniec uzná, alebo neuzná právnickú prax Robertovi Ficovi. „Pokiaľ by sa výslovne uviedlo, že niekto nespĺňa podmienky, pán predseda by nezaradil do zoznamu na hlasovanie takéhoto uchádzača,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Náhrada za Kresáka vyzerá nádejne

Danko chcel aj to, aby sa hlasovania vo výbore zúčastnil Peter Kresák z Mosta-Híd, ktorého hlas chýbal. Kresák ale tiež kandiduje a nechce rozhodovať o svojich protikandidátoch, radšej teda z výboru odišiel. Most-Híd hľadá za neho náhradu. Nový člen ústavnoprávneho výboru, ktorý by nahradil Petra Kresáka, sa stále nenašiel. Líder Mosta však uviedol, že to vyzerá nádejne. „Niekto z našich poslancov tam bude preradený zo svojho výboru,“ povedal pre Denník N.

Zdroj: Jan Zemiar

Zatiaľ však nie je jasné, ako prípadný nový člen zahlasuje. „Pokiaľ bude splnených 15 rokov, tak nemá problém. Pokiaľ nebude splnených, tak má problém,“ uviedol na adresu Ficovej právnickej praxe. V strane však podľa neho ešte prebieha diskusia o tom, či Fico podmienky spĺňa.„Poslanecký klub na svojom včerajšom rokovaní túto otázku neuzatvoril. Poslanci o nej budú rokovať aj dnes,“ uviedla pred výborom hovorkyňa strany Klára Debnár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Obsadenie ku koncu alebo v druhom polčase volebného obdobia nie je jednoduché, poslanci už pracujú v iných výboroch. Pán Kresák sa členstva vzdal včera, takže poslanecký klub o tejto otázke bude rokovať aj dnes,“ dodala. Kresák sa členstva vo výbore vzdal, keďže sa ako kandidát na ústavného sudcu nechcel podieľať na hlasovaní výboru v tejto veci. Úlohou poslancov je zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov. Tým doterajším sa končí funkčné obdobie v polovici februára.

Fico nedoručil iné dokumenty potvrdzujúce jeho právnickú prax

Predseda Smeru a kandidát na sudcu Ústavného súdu Robert Fico nateraz nedodal ďalšie dokumenty, aby presvedčil dostatok poslancov Ústavnoprávneho výboru NR SR o tom, že má zákonom požadovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Po otázkach opozície to v utorok potvrdil predseda výboru Róbert Madej.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O potrebnej právnickej praxi má pri Ficovi pochybnosti opozícia, ktorá nezahlasovala za to, že spĺňa podmienky na ústavného sudcu. Tvrdí, že Ficovi chýba rok a štvrť. Ten chcel chýbajúci čas doložiť článkami vytlačenými z internetu, ktoré majú dokazovať, že v roku 2002 až 2004 zastupoval rodinu obete. Na takúto prácu však podľa rezortu spravodlivosti nie je potrebné právnické vzdelanie. Výbor však pri Ficovi pre rovnosť hlasov koalície a opozície neprijal ani stanovisko, že podmienky nespĺňa. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) sa cez médiá vyjadril, že potrebuje jasný verdikt aj pri Ficovi tak, ako to bolo pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne.