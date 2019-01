Remišová: Koaličná novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu má viaceré nedostatky

Ako povedala dnes na tlačovej besede, najdôležitejšia zmena pre OĽaNO je sledovanie prírastku majetku politikov. „Medzi nami máme viacerých politikov, ktorí prišli do politiky s prázdnymi rukami, bývali v panelákových bytoch, nemali nič. Po pár rokoch v politike zrazu majú vily, apartmány v zahraničí, hodinky za 20 000 eur, robia nevídané obchody – napríklad nakúpia pozemky za 25-tisíc eur a predajú za 528-tisíc eur, pretože zázrakom práve na tých pozemkoch sa stavia rýchlostná cesta,“ upozornila Remišová s tým, že po rokoch v politike, hoci údajne žijú len z poslaneckého platu, majú na účtoch milióny eur.

„A to nespomínam Roberta Kaliňáka, ktorý roky zavádzal verejnosť tvrdením, že výhodne investoval na burze, no v skutočnosti hlavne obchodoval s daňovým podvodníkom Bašternákom. Alebo Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu SR. V roku 2013 Harabin zarobil približne 71-tisíc eur, zároveň uvádza, že v tom istom roku ušetril 70-tisíc eur a kúpil pozemok za 150-tisíc eur. Ja teda neviem, odkiaľ na to všetko zobral peniaze?“ konštatovala.

Hnutiu OĽaNO podľa Remišovej záleží nám na tom, aby ľudia mali nástroj, ako lepšie kontrolovať politikov a vysokých štátnych funkcionárov. Požiadala preto poslancov koalície, aby ich pozmeňovacie návrhy podporili. „Verím, že nebudú politikárčiť, a ak im skutočne záleží na lepšom spravovaní krajiny, naše návrhy podporia. Politici a ostatní verejní funkcionári každý rok rozhodujú o použití majetku štátu a rozdeľujú miliardy eur z daní občanov. Ľudia majú preto právo vedieť a kontrolovať, či svoje právomoci nezneužívajú na vlastné obohatenie sa,“ povedala.

Na schválenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov potrebuje koalícia 90 hlasov, teda ústavnú väčšinu. „Vládna koalícia zároveň zaradila na rokovanie schôdze bod o zbavení mandátu Igora Matoviča a predstavitelia koalície sa vyjadrili, že ak podporíme tento ústavný zákon, Igora Matoviča mandátu nezbavia, pretože novela opravuje niektoré nedostatky, ktoré sa týkajú aj tohto konkrétneho prípadu. Takto sa však dobrá politika pre ľudí robiť nedá. Buď je zákon dobrý a podporíme ho, alebo zákon nie je dobrý,“ vyhlásila Remišová.