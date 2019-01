VIDEO V parlamente to od začiatku vrie: Fico mlčí, Matovič protestuje, Maznák a Danko čelia kritike

BRATISLAVA - Predseda Smeru a kandidát na sudcu Ústavného súdu SR Robert Fico nateraz nedodal ďalšie dokumenty, aby presvedčil dostatok poslancov ústavnoprávneho výboru o tom, že má zákonom požadovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Po otázkach opozície to v utorok potvrdil predseda výboru Róbert Madej. Po výbore začala aj prvá tohtoročná schôdza parlamentu, na ktorej by sa malo okrem iného hlasovať o odvolaní Andreja Danka či poslaneckom mandáte Igora Matoviča.

O potrebnej právnickej praxi má pri Ficovi pochybnosti opozícia, ktorá nezahlasovala za to, že spĺňa podmienky na ústavného sudcu. Tvrdí, že Ficovi chýba rok a štvrť. Ten chcel chýbajúci čas doložiť článkami vytlačenými z internetu, ktoré majú dokazovať, že v roku 2002 až 2004 zastupoval rodinu obete.

NAŽIVO Prvá schôdza parlamentu v novom roku

Hlasovanie o ústavných sudcoch odložili

Poslanci Národnej rady SR budú o nových ústavných sudcoch rozhodovať až vo februári. Vyplýva to z odobrenia procedurálneho návrhu poslanca Róberta Madeja, ktorý navrhol bod programu preložiť na 6. február. Danko pritom uviedol, že o bode ústavných sudcov bude parlament rokovať do hraničného termínu, ktorým je 15. február.

Už 16. februára sa totiž končí mandát deviatim sudcom Ústavného súdu SR. Parlament musí zvoliť 18 vhodných kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Dôvodom presunutia riadneho bodu je diskusia o právnickej praxi expremiéra Roberta Fica. Ústavnoprávny výbor stále nerozhodol, či Fico spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Matovič chcel odvolať Glváča

Na takúto prácu však podľa rezortu spravodlivosti nie je potrebné právnické vzdelanie. Po výbore začala prvá tohtoročná schôdza parlamentu. Okrem iného sa majú poslanci zaoberať odvolaním Andreja Danka i poslaneckým mandátom Igora Matoviča. Parlament na úvod neschválil zaradenie návrhu na zrušenie amnestie pre Mariána Kočnera do programu.

Matovič navrhol odvolanie Martina Glváča kvôli jeho komunikácii s údajnou objednávateľkou vraždy Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou z postu podpredsedu parlamentu a rovnako aj z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Tento návrh však nakoniec schválený nebol. Danko následne nedal hlasovať o návrhu, že nemôže viesť schôdzu usvedčený plagiátor.

Výbor bude konať po oficiálnej požiadavke

Výbor však pri Ficovi pre rovnosť hlasov koalície a opozície neprijal ani stanovisko, že podmienky nespĺňa. Predseda parlamentu Andrej Danko sa cez médiá vyjadril, že potrebuje jasný verdikt aj pri Ficovi tak, ako to bolo pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne. Madej oznámil, že list od Danka výbor zatiaľ nedostal a pozná len mediálne vyjadrenie šéfa parlamentu. Konať preto bude až vtedy, ak príde oficiálna požiadavka.

Za Kresáka zatiaľ náhradu nemajú

Nový člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý by nahradil Petra Kresáka, sa stále nenašiel. V utorok potvrdil podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar s tým, že jeho klub túto otázku stále neuzavrel. Výsledok by mal byť známy v priebehu niekoľkých hodín. „Poslanecký klub na svojom včerajšom rokovaní túto otázku neuzatvoril. Poslanci o nej budú rokovať aj dnes,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

„Obsadenie ku koncu alebo v druhom polčase volebného obdobia nie je jednoduché, poslanci už pracujú v iných výboroch. Pán Kresák sa členstva vzdal včera, takže poslanecký klub o tejto otázke bude rokovať aj dnes,“ dodala. Kresák sa členstva vo výbore vzdal, keďže sa ako kandidát na ústavného sudcu nechcel podieľať na hlasovaní výboru v tejto veci.

K Ficovi sa zatiaľ jednoznačne nevyjadrili

Jeho absencia však spôsobila, že koalícia a opozícia majú vo výbore aktuálne vyrovnaný počet členov, čo spôsobilo, že pri Ficovi nebolo prijaté stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie. Danko však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne, ktorá je naplánovaná na štvrtok (31. 1.).

„Mali sme klub, ten bude pokračovať. Ak aj dospejeme k nejakému riešeniu, najskôr sa to dozvedia koaliční partneri,“ povedal Hrnčiar. V hre je aj možnosť, že Most-Híd prepustí miesto v tomto výbore koaličným partnerom. „Všetky alternatívy sú otvorené. Aj to, že to obsadíme, aj to, že to neobsadíme,“ ozrejmil. Situáciu, v ktorej sa očakáva opätovné hlasovanie výboru o Ficovi ako kandidátovi, označil Hrnčiar za chaotickú. „Tam, kde sú traja právnici, sú štyri názory. V tejto chvíli absolútne neviem, čo sa bude diať. Je z toho chaos,“ dodal.

Hlasovanie o kandidátoch na ústavných sudcov

Poslanci sa tiež budú venovať návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky aj v parlamente. Rokovanie o tomto bode je naplánované na stredu 30. januára a hlasovanie by sa malo uskutoční vo štvrtok 31. januára 2019 o 17:00. Kandidátov na ústavných sudcov členovia ústavnoprávneho výboru, ako aj dvaja zástupcovia prezidenta SR vypočuli počas troch dní minulého týždňa. V noci z piatka 25. januára na sobotu 26. januára sa poslancom parlamentného výboru nepodarilo odobriť pôvodné uznesenie o všetkých kandidátoch spoločne, teda o tom, že všetkých 40 kandidátov na sudcov ústavného súdu spĺňa podmienky kandidatúry, a tak hlasovali o každom kandidátovi samostatne.

Hlasovanie o Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa skončilo remízou, keď koaliční a opoziční poslanci hlasovali v pomere šesť hlasov ku šiestim v prípade jeho splnenia zákonných podmienok a rovnako aj nesplnenia. Predseda parlamentu Andrej Danko ešte v sobotu avizoval, že vyzve Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, aby rokoval až do prijatia záveru v súvislosti s dĺžkou praxe kandidáta Roberta Fica, a to, "či už s pozitívnym, alebo negatívnym výsledkom".