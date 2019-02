Zvolenie 18-tich kandidátov na sudcov je utópia: Madej nevie o žiadnej dohode v koalícii

Madej o dohode medzi stranami vládnej koalície nevie, myslí, že zatiaľ nie je a nevie či bude. Tvrdí, že je skôr dohodnutá opozícia. Madej podotkol, že v rámci voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude v utorok 12. februára prvé kolo voľby a opakovanú voľbu môže parlament vykonať v najbližších dňoch a snažiť sa zvoliť 18-tich kandidátov.

Člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (SaS) nevie o rokovaniach koalície s opozíciou. Podľa jeho informácií nie je na 18-tich kandidátoch zatiaľ dohodnutá ani samotná koalícia. Medzi klubmi, skupinami demokratickej opozície - SaS, OĽaNO a Spolu - občianska demokracia, je zhoda na 10 - 11 kandidátoch, konštatoval Dostál. Obáva sa, že vládna koalícia pristúpi pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov k obštrukcii.

Ani opozícia nemá istotu

„Aj keby opozícia do nohy volila 18 kandidátov, tak to nie je záruka, že budú zvolení. Pokiaľ koalícia bude mať tendenciu zhodnúť sa na tom, že zvolia 18, alebo číslo blízke 18-tim, tak je šanca, že tí 18 budú zvolení, lebo koalícia disponuje dostatkom hlasov. Opozícia dostatkom hlasov na zvolenie toho, alebo onoho kandidáta nedisponuje,“ objasnil Dostál. Ak však výsledkom voľby bude, že „nadpolovičnú väčšinu prítomných dostane iba šesť kandidátov, no tak inak ako obštrukciou zo strany väčšiny, a väčšina je vládna koalícia, to možné nazvať nebude,“ dodal Dostál. Madej s jeho tvrdením nesúhlasí a vyzýva opozíciu na hlasovania za 18 kandidátov.

"Je škoda, že je opozícia dohodnutá na 11 kandidátoch, lebo kandidátov majú poslanci parlamentu zvoliť 18," myslí si Madej. Osobne bude krúžkovať 18 kandidátov, aby pomohol zvoliť 18 kandidátov na sudcov ústavného súdu. Myslí si, že počas vypočutia kandidátov na ústavných sudcov našli členovia ústavnoprávneho výboru z koalície aj z opozície prienik pri mnohých kandidátoch. Tvrdí, že aj pri tajnej voľbe sú tieto prieniky možné.