Analytik to vidí takto: Ak sa brexit do eurovolieb neuskutoční, počet poslancov SR sa nemení

PRAHA/BRATISLAVA - Ak brexit nenastane do začiatku májových volieb do Európskeho parlamentu, na rozdelení kresiel sa nič nemení a súčasných 750 mandátov plus predseda sa bude prerozdeľovať podľa kľúča, ktorý funguje dnes. Uviedol to analytik Ondřej Mocek z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).