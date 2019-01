Hrozba tvrdého brexitu za rohom: Slováci, POZOR, Británia okamžite zruší voľný pohyb cudzincov

Počas prechodného obdobia budú občania týchto krajín spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi môcť jazdiť do Spojeného kráľovstva na návštevy a za účelom štúdia alebo práce v rovnakom režime ako doteraz. Pre pobyty dlhšie ako tri mesiace si však občania týchto štátov už budú musieť požiadať o prechodný pobyt. V prípade, že budú chcieť v Británii zostať dlhšie ako tri roky, budú musieť podať žiadosť už podľa nového imigračného systému, ktorý bude spustený v roku 2021 a ktorý bude založený na odbornej kvalifikácii.

Minister vnútra Javid uviedol, že Británia tak "prvýkrát za desiatky rokov získa plnú kontrolu" nad svojou hranicou a že "raz pre vždy" ukončí režim voľného pohybu s EÚ. Naplní tak podľa neho referendum o brexite z roku 2016.

Minister ale tiež dodal, že vláda zaujme k veci praktický prístup, aby zabránila zmätku a zabezpečila, že Británia zostane otvorená obchodu. "Preto zavedieme časovo obmedzené opatrenia a zaistíme občanom EÚ prichádzajúcim po 29. marci dočasné povolenie na pobyt," povedal.

Bezpečnostná previerka

Kto bude chcieť zostať dlhšie ako tri mesiace, bude si musieť za poplatok vybaviť povolenie na prechodný pobyt a obstáť v bezpečnostnej previerke, pri ktorej sa bude zisťovať kriminálna minulosť. Toto povolenie bude mať najdlhšie trojročnú platnosť a tí, ktorí budú chcieť zostať naďalej, budú musieť spĺňať podmienky imigračného zákona. Ministerstvo vnútra nezverejnilo výšku poplatkov za nové doklady, ale denník Financial Times (FT) uvádza, že cena podobných dokumentov sa teraz pohybuje medzi 500 a 600 librami (asi 570 - 690 eurami).

Javid zdôraznil, že sa tieto opatrenia nevzťahujú na tých občanov EÚ, ktorí už v Británii sú a ktorých práva sú chránené. "Prajeme si, aby zostali, veľmi si ich ceníme," povedal.

Sprísnenie pravidiel

Plán ohlásený v pondelok je podľa FT menej ústretový ako júnový návrh, ktorý by platil v prípade schválenia dohody o brexite. Podľa neho by mohli všetci občania EÚ, ktorí by do Británie prišli do decembra 2020, požiadať o prechodný pobyt a po piatich rokoch tohto pobytu by potom mali právo zostať v Británii natrvalo.

Briti sa pre odchod svojej krajiny z EÚ vyslovili v referende v roku 2016. Vystúpenie Británie je naplánované na 29. marca tohto roku. Britská premiérka Theresa Mayová síce s EÚ pripravila dohodu o podmienkach brexitu, parlament ju však odmietol. Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez akejkoľvek dohody je preto reálnym variantom.

Hlasovanie o pláne B

Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu budú v utorok popoludní diskutovať a hlasovať o stratégii blížiaceho sa brexitu, ktorá by mala zabrániť hroziacemu neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Rozprava by mala vychádzať z brexitového "plánu B", ktorý premiérka predstavila 21. januára a počíta s úpravami sporného záložného plánu pre hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Jeden z návrhov počíta s podporou Mayovej dohody v prípade, ak by sa zmenili ustanovenia týkajúce sa tzv. írskej poistky (backstop). Iný má ambíciu zamedziť tomu, aby Spojené kráľovstvo odišlo 29. marca z Únie bez dohody a počíta s oddialením termínu brexitu. Podľa konzervatívca Nicka Bolesa, podporujúceho druhý z uvedených návrhov, je utorkové hlasovanie "pravdepodobne jedinou šancou" na to, aby parlament zasiahol do procesu brexitu a prevzal nad ním kontrolu. Zasadnutie snemovne sa začne o 12.30 h SEČ, hlasovanie sa očakáva okolo 20.00 h.

Dokument Európskej komisie

Európska komisia v decembri minulého roka schválila tzv. záložný plán pre prípad tvrdého brexitu a v tejto súvislosti zdôraznila, že v rámci rokovaní s Londýnom stavia do popredia týchto rozhovorov záujmy občanov. Plán má zabezpečiť, aby už od 30. marca bolo možné uplatňovať nevyhnutné núdzové opatrenia s cieľom čo najviac minimalizovať škody spôsobené odchodom Británie bez dohody.

Kontroly na hraniciach

Tvrdý brexit by prakticky okamžite zaviedol kontroly na hraniciach medzi krajinami eurobloku a Britániou. EK sa preto snaží minimalizovať možné narušenia a zdržania a prijíma opatrenia týkajúce sa tovaru, ktorého pohyb sa začal pred vystúpením Británie z EÚ, uvádza sa v novembrovej tlačovej správe Komisie.

Európska komisia prijala v decembri opatrenia na zachovanie základných leteckých spojení medzi Britániou a ostatnými členskými štátmi. EK o tom informovala v decembrovej tlačovej správe. Komisia sa podľa tejto správy snaží zabezpečiť aj voľný pohyb občanov EÚ v Británii a naopak.

Ďalšie obmedzenia

Brexit podľa júlového dokumentu Európskej komisie ovplyvní aj uznávanie vodičských preukazov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, práva cestujúcich a roaming v oblasti mobilnej komunikácie. Okrem toho je potrebné pripraviť sa na zmeny v povinnostiach v dodávateľskom reťazci, pri dovoze a vývoze tovaru, v oblasti ciel, osvedčení, licencií a povolení a aj pri prenose osobných údajov z EÚ do Spojeného kráľovstva.