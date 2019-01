Britský parlament čaká ďalšie hlasovanie: Prichádza brexitový plán B

Poslanci pred dvoma týždňami odmietli dohodu o brexite, ktorú s Úniou vyrokovala premiérka Theresa Mayová. Ani dva mesiace pred termínom odchodu Británie z EÚ (29. marec) pritom nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční. Utorková rozprava britského parlamentu by mala vychádzať z brexitového "plánu B", ktorý premiérka predstavila 21. januára a počíta s úpravami sporného záložného plánu pre hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Zdroj: SITA/©UK Parliament /Jessica Taylor via AP

K Mayovej plánu bola predložená viac ako desiatka protichodných poslaneckých pozmeňovacích návrhov. Predseda Dolnej snemovne John Bercow na úvod utorkovej schôdze oznámi, ktoré z nich budú predmetom diskusie a hlasovania, približuje agentúra AP. Jeden z návrhov počíta s podporou Mayovej dohody v prípade, ak by sa zmenili ustanovenia týkajúce sa tzv. írskej poistky (backstop). Iný má ambíciu zamedziť tomu, aby Spojené kráľovstvo odišlo 29. marca z Únie bez dohody a počíta s oddialením termínu brexitu.

Podľa konzervatívca Nicka Bolesa, podporujúceho druhý z uvedených návrhov, je utorkové hlasovanie "pravdepodobne jedinou šancou" na to, aby parlament zasiahol do procesu brexitu a prevzal nad ním kontrolu. Zasadnutie snemovne sa začne o 12.30 h SEČ, hlasovanie sa očakáva okolo 20.00 h. Premiérka Mayová verí, že parlament môže ešte schváliť aj ňou vyrokovanú dohodu, ak sa doladí tak, aby zmiernila obavy mnohých poslancov týkajúce sa írskej poistky. Británia by na jej základe mala zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde nijaký iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu tvrdej hranice medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.

Popredný zástanca vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, konzervatívny exminister Boris Johnson, v pondelok vyjadril ochotu podporiť Mayovej dohodu o brexite. Svoj súhlas však podmienil tým, že premiérka dosiahne ústupky vo veci írskej poistky. Johnson konkrétne požaduje, aby bolo toto opatrenie časovo obmedzené, respektíve aby od neho mohol Londýn odstúpiť. Podobne sa vyjadrili aj ďalší poslanci, ktorí pred dvoma týždňami "potopili" Mayovej dohodu. Návrh v tomto duchu predložil Dolnej snemovni vplyvný poslanec z radov konzervatívnych zástancov brexitu Graham Brady. Poslanci by sa jeho schválením zaviazali k podpore Mayovej dohody v prípade, ak by bol backstop nahradený "alternatívnymi" riešeniami. Brady vyjadril presvedčenie, že ak by parlament schválil jeho návrh, poskytol by premiérke "obrovskú palebnú silu" pre ďalšie rokovania s Bruselom o doladení rozvodovej dohody.

Bradyho dodatok v pondelok verejne podporila i samotná Mayová. Najtvrdších zástancov brexitu však ani tento návrh neuspokojuje, pretože neuvádza, čím by sa mal sporný záložný plán pre Írsko nahradiť. Mayová by chcela upravenú dohodu predložiť na schválenie v priebehu februára, pričom dúfa, že sa jej dovtedy podarí získať dostatočnú podporu poslancov. Pri prvom hlasovaní z 15. januára snemovňa odmietla dohodu v pomere 432:202 hlasov. Išlo o historicky najväčšiu porážku britskej vlády na pôde parlamentu. Európska únia však opakovane potvrdzuje svoju pozíciu, že dosiahnutý text brexitovej dohody je definitívny a nemôže sa stať predmetom nových rokovaní. Výslovne pritom odmieta možnosť časového obmedzenia platnosti írskej poistky, ktoré by podľa Bruselu spochybnilo samotný účel jej zavedenia.