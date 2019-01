Poslanci v bratislavskom Novom Meste chcú mimoriadne rokovať: Úrad je podľa nich nečinný

Poslancom sa totiž nepozdáva interval medzi jednotlivými rokovaniami miestneho parlamentu. Plánovaný termín pre prvé riadne zastupiteľstvo bol stanovený na 19. februára, čo znamená tri mesiace po minuloročných komunálnych voľbách a vyše piatich mesiacov po konaní sa posledného riadneho zastupiteľstva vlani v septembri. "Nemyslíme si, že takmer pol roka bez riadneho pracovného zastupiteľstva je pre jednu zo štyroch veľkých mestských častí Bratislavy normálny stav. Problémov na riešenie máme viac než dosť," uviedol poslanec Martin Vlačiky.

Vedeniu mestskej časti vytýkajú aj to, že hoci bol vraj podľa ich informácií pripravený rozpočet na tento rok už vlani v októbri, poslanci materiál doteraz nedostali, aj keď sa ho dožadovali. Poukazujú zároveň na to, že vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia odchádza na konci januára do dôchodku a mestská časť vyhlásila výberové konanie. "A keďže sme návrh rozpočtu na tento rok ani len nevideli, nieto mali možnosť ho pripomienkovať, obávame sa, že mestská časť bude bez schválenia rozpočtu ešte minimálne niekoľko mesiacov," poznamenal Vlačiky. Rozpočtové provizórium považujú za problém, ktorý ohrozuje rozvoj mestskej časti a nové investície.

Výhrady majú poslanci aj k neschválenému plánu zimnej údržby, neschváleným sobášiacim poslancom, urýchliť treba podľa nich aj spracovanie územných plánov zón a dopravných štúdií. Starostovi tiež vytýkajú, že s nimi nekomunikuje a je "nečinný". To však šéf novomestskej samosprávy odmieta. "Stretol som sa so všetkými poslancami, ktorí sa stretnúť chceli. Určite to bola väčšina poslancov," poznamenal Kusý. Nesúhlasí ani s tým, že by nemohli pracovať. "Od kolegov z úradu viem, že s niektorými poslancami aktívne komunikujú a riešia pracovné veci," doplnil starosta.

Mimoriadne zastupiteľstvo tri týždne pred plánovaným termínom nepovažuje za žiadny zásadný posun. "O to viac, že v podstate celé mimoriadne zastupiteľstvo bude o rozdelení poslaneckých funkcií," podotkol Kusý. Prípravu rozpočtu na rok 2019 odôvodňuje zmenou systému prerozdeľovania daní v tomto roku, rozpočtové provizórium, s ktorým začali rok viaceré mestské časti vrátane hlavného mesta, považuje za štandardný nástroj na zabezpečenie plynulého hospodárenia.

Na margo údajnej nečinnosti úradu uviedol, že mestská časť uzatvára minulý rok, ktorý sa pre ňu skončil "v mimoriadne pozitívnych číslach". Tvrdenia o finančnej kríze označil za nepravdy. "S kolegami na úrade pokračujeme v práci na rozbehnutých projektoch, popritom pripravujeme nové," dodal Kusý.