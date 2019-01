Kováčikova spoveď o Kočnerových nahrávkach a stretnutí: Priznal tri minúty pred rokmi

O nahrávkach Kočnera s Trnkom

V trezore podnikateľa Mariana Kočnera sa našla nahrávka, na ktorej komunikuje s vtedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Informáciu priniesol Denník N, podľa ktorého z nahrávky vyplývajú podozrenia, že prokuratúru neriadil Trnka, ale Marian Kočner, prípadne ďalší oligarchovia, ktorí s ním obchodovali. Nahrávka má hovoriť o korumpovaní poslancov pri Trnkovej voľbe za generálneho prokurátora v roku 2011. Podľa denníka sú spomenuté aj úplatky za prepustenie z väzby Jozefa Majského či kauzu Glance House.

"O existencii tejto nahrávky ja viem iba z médií, ja som túto nahrávku nepočul a ani do dnešného dňa touto nahrávkou nedisponujem, takže chýbajú mi základné informácie, kto vyhotovil nahrávku, akým spôsobom a tak ďalej. Čiže ja k zákonnosti tejto nahrávky momentálne sa neviem vyjadriť, ale za určitých okolností aj nahrávka vyhotovená fyzickou osobou môže byť použitá ako dôkaz," vysvetlil v rozhovore pre TA3 Kováčik s tým, že včera doobedňajších hodinách bol odstúpený tento spisový materiál na Úrad špeciálnej prokuratúry, kde po tom, ako sa oboznámil s prípisom generálneho prokurátora, bola táto vec zapísaná do registra na Úrade špeciálnej prokuratúry a bola pridelená konkrétnemu prokurátorovi.

Zdroj: TA3

Stretnutie s Kočnerom

Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky na nedávnej tlačovej konferencii priznal, že sa s Mariánom Kočnerom stretol na narodeninovej oslave Dobroslava Trnku v roku 2008. Potom sa s ním neplánovane stretol dvakrát, keď na zavolanie prišiel do kancelárie vtedajšieho generálneho prokurátora, kde bol aj Kočner. Kočner mal Šufliarskeho v roku 2016 dvakrát kontaktovať, aby sa s ním osobne stretol, čo ale on odmietol. Námestník uviedol, že práve on inicioval kroky proti Kočnerovi a aj to mohla byť posledná kvapka, prečo ho zrejme chceli „dať dole“.

Styky s Marianom Kočnerom ako osobou pochybnej povesti môžu vyznievať veľmi kompromitujúco, preto v rozhovore padla aj otázka, či k niečomu podobnému došlo aj medzi Kováčikom a Kočnerom.

"Môžem pripustiť, niekedy v rokoch 2006 - 07, že bol som na nejakom spoločenskom podujatí, ktoré organizoval vtedajší pán generálny prokurátor a viem, že tam prišla osoba, pán Marián Kočner, ale priznám sa, neviem, či to bolo to isté, čo spomínal pán prvý námestník alebo nie," uviedol špeciálny prokurátor a dodal, že to bolo prvýkrát aj poslednýkrát v živote vzhľadom na to, že na druhý deň odchádzal na služobnú cestu do USA. "Tak ja snáď po nejakých troch minútach, ako táto osoba vstúpila do miestnosti, som odchádzal preč."

Kauza Gorila

Dušan Kováčik sa vyjadril aj k medializovaným informáciám, že si mal vyžiadať od vyšetrovateľov, ktorí zaisťovali materiál v trezore Mariána Kočnera, originál USB kľúča, na ktorom majú byť údajne nahraté informácie, alebo dokonca odposluchy ku kauze Gorila.

"Z médií som sa dozvedel, že dňa 16.10. pri domovej prehliadke, ktorá bola vykonávaná v trestnej veci vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky, bola vykonaná domová prehliadka, kde bola v trezore Mariána Kočnera zaistená stopa číslo 21, USB kľúč s nejakými nahrávkami. Z médií som sa potom dozvedel čiastočne, čo by malo byť údajne aj obsahom tejto zaistenej stopy. Čiže ja som nikdy nepýtal originál nejakého kľúča, ja som pýtal vždy iba zaistenú stopu číslo 21, USB kľúč, pretože takto je to aj v zápisnici o domovej prehliadke a takýmto istým spôsobom aj vedúci vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka odovzdával dňa 13.12. Vedúcemu vyšetrovacieho tímu Gorila tento USB kľúč, čiže nie ako nejaký originál USB kľúč, ale ako stopa číslo 21, USB kľúč zaistená pri domovej prehliadke. Preto podľa môjho názoru ani inak som nemohol formulovať pokyn pre vyšetrovateľa, len tak, ako som ho formuloval, že chcem, aby mi predložil zaistenú stopu číslo 21 USB kľúč na to, aby som mohol vyhodnotiť," bránil sa Kováčik.

Zdroj: TA3

Špeciálneho prokurátora podľa svojich slov zarazilo, že USB kľúč bol v médiách označený ako originál materiálu, ktorý bol vyhotovený Slovenskou informačnou službou a že sú to odposluchy, ktoré mali byť vykonané na Vazovovej ulici. "Naozaj som ja toho názoru, že toto určite sa nemôže jednať o nejaký originál, že originál naozaj ak existuje, tak ho môže mať iba Slovenská informačná služba, že toto môže byť iba nejaká kópia, takže je naozaj na mieste, že v prvom rade musí sa skúmať pôvod tejto nahrávky, kto ju vyhotovil, kde bola vyhotovená, odkiaľ, či má tie atribúty, že je zo Slovenskej informačnej a tak ďalej, a po vyhodnotení, potom môžme postupovať, či táto vec môže byť použitá ako dôkaz, a to už je teraz jedno, či v trestnej veci tej pôvodnej Gorila alebo v trestnej veci, ktorú máme od roku 2015, kde v podstate vyšetrujeme únik informácií zo Slovenskej informačnej služby, ale ak zistíme, že by to mal byť naozaj nahrávky pochádzajúce zo Slovenskej informačnej, máme tu dva nálezy Ústavného súdu, ktoré jednoznačne musíme rešpektovať."

Tie zjednodušene hovoria o tom, že všetko to, čo bolo vykonané na základe príkazov krajského súdu na Vazovovej ulici je nezákonné, a tým pádom nepoužiteľné a nemôže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Kováčik však tvrdí, že dodnes nevie, čo je presne na USB kľúči, či sú to priamo nahrávky alebo len analytické zostrihy nahrávok.

Kočnerove motáky z väzby

Pred pár týždňami sa objavila informácia, že sa mal Kočner pokúsiť dostať z väzby aj iným, ako zákonným spôsobom. Prostredníctvom svojho obhajcu Andreja Šabíka mal z väzenia posielať lístočky alebo tzv. motáky, ktorými žiadal o pomoc svojich vplyvných priateľov. V motákoch sa Kočner údajne snažil obrátiť aj na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Toho podľa lístočkov nazýval „kamošov Dušan“. „Kamošom“ myslel podľa Denníka N Norberta Bödöra, ktorý je známy svojimi dobrými vzťahmi so Smerom.

Kováčik v rozhovore pre TA3 uviedol, že aj o motákoch a ich údajnom obsahu sa opätovne dozvedel až z médií: "Ja nemám s tým problém povedať, že áno, toho pána (Norberta Bödöra - pozn. red.), samozrejme, že som sa s ním stretol za posledných 10 rokov, snáď zhruba 10 rokov dozadu, čo ho poznám, na kultúrnych a športových podujatiach, ale tak, ako ďalšie desiatky a stovky ľudí, čiže neni medzi nami nejaký vzťah taký, kde by sme sa dôverne poznali tak, ako včera som bol označený, že máme nadštandardné alebo aké vzťahy, a ja neviem, spolu. To nie je absolútne pravda, ale čo je dôležité, ja kategoricky popieram, kategoricky popieram, že by tento pán ma niekedy oslovil, či už to bolo vo veci pána Kočnera, alebo nejakej inej a išiel odo mňa niečo vybavovať. To je hlúposť, také niečo sa nestalo a ja hovorím - toto treba skúmať. Máme informáciu, neoverenú informáciu, že chvalabohu, aj v tomto už by malo bežať nejaké konanie, orgány činné v trestnom konaní a ja len čakám, kedy budem zavolaný na výsluch, pretože ja svoje meno neviem očistiť iným spôsobom, len tým v rámci trestného konania, aby som ho mohol vysvetliť orgánom činným v trestnom konaní, že to, čo tam je uvedené, je blbosť, lebo k takému niečomu ani nedošlo nikdy."

Kováčik sa odísť z funkcie nechystá

Dušan Kováčik v minulosti naznačil, že nedoslúži celé funkčné obdobie špeciálneho prokurátora. Preto sa vynára otázka, či práve v tomto turbulentnom období neuvažuje opätovne o predčasnom odchode. Ako sa však zdá, momentálne skončiť nemieni.

"To, čo som povedal pred určitou dobou, že nebudem do konca toho svojho obdobia, čo je do 1.9.2021, v podstate toto stále platí. Myslím si, že tento obrovský tlak, ktorý tu je, asi sa nebude dať vydržať úplne až do konca, ale na druhej strane ja chcem odísť z tejto funkcie, ja nechcem utekať a nemám ani dôvod utekať, jediný, kto môže hodnotiť moju prácu, je pán generálny prokurátor. Ja som mal niekoľko rozhovorov s ním aj v poslednej dobe, pán generálny prokurátor mi nevyslovil nedôveru, pán generálny prokurátor nevyhodnotil moju robotu, nejakú nezákonnú, alebo je zlá, a že by ma vyzval, aby som odstúpil, takže vzhľadom na tieto skutočnosti ešte nemienim odísť z funkcie," dodal na záver.