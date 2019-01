Unikli detaily Kočnerových lístočkov z väzenia: Údajne žiadal o pomoc mocných, tí reagujú

Zdá sa, že Marian Kočner v núdzi siaha po tých najvyšších. Podľa najnovších správ sa mal prostredníctvom svojich motákov sťažovať, prečo Ústavný súd rozhodol, ako rozhodol. Členom senátu, ktorý rozhodol o jeho žiadosti o prepustenie, bol aj Mojmír Mamojka, ktorého do funkcie menoval Robert Fico. V lístočkoch spomenul aj ďalšie mená Informáciu priniesol Denník N. Mocní sa bránia, podľa nich k žiadnemu ovplyvňovaniu nedošlo.

Fico to mal vybaviť

Okrem iného vo svojich lístočkoch spomína viacerých vysokopostavených ľudí či známych mien, ide napríklad o špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, advokáta Mareka Paru a iných. „Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka! RF to mal vybaviť.“ Podľa denníka sa mala v lístočkoch objaviť aj takáto veta.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Mojmír Mamojka - ústavný sudca

Ústavný sudca Mojmír Mamojka bol jedným u tých, ktorí posudzovali Kočnerovu žiadosť o prepustenie. Tú zamietli. V motáku sa preto sťažoval, že ho ÚS ponechal vo väzbe a jeho žiadosti nevyhovel. Súd jeho žiadosť zamietol v polovici septembra minulého roka, prípad mal na starosti aj Mojmír Mamojka, bývalý člen strany Smer a Ficov nominant na ústavného sudcu. Mamojka v minulosti uviedol, že sa necíti byť zaujatý.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Rovnako to vníma aj teraz a celú situáciu odmieta. Podľa jeho slov ho niekto nekontaktoval. „On si zrejme myslel, že keď ma vtedy Smer a konkrétne premiér (vtedajší premiér Robert Fico, pozn. red.) navrhol, tak by asi mohol kontaktovať mňa a nejako ma intervenovať. Nejak takto si to vysvetľujem,“ povedal pre Topky Mamojka s tým, že s Ficom mal vždy korektné vzťahy. „Nič sa nestalo, ani Fico ma nekontaktoval, ani nikto iný. Veď sme rozhodli, ako sme rozhodl, pretože tam boli právne argumenty, aké boli,“ uviedol.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa neho ústavný sľub nie je žiadna fráza, ktorá je len v ústave. „Naozaj platí nezávislosť, ústava, zákony. Ja viem, že to dnes vyzerá smiešne, keď to človek hovorí, ale ja nie som na nikom závislý. Vážim si právo, vážim si pozíciu, ktorú som akceptoval. Mňa žiadne intervencie nezaujímali ani nezaujímajú, aj keby boli. V tomto prípade však neboli žiadne. Nemusím nikomu nič dokazovať, ani sebe, ani okoliu.“ Akýkoľvek kontakt či stretnutia s Kočnerom v tomto období Mamojka vylúčil.

Robert Fico - expremiér, šéf Smeru a kandidáta na ústavného sudcu

Podľa Kočnerových údajných slov z tzv. motákov mal všetko vybaviť práve Robert Fico. Expremiér a súčasný poslanec parlamentu, šéf Smeru a kandidát na ústavného sudcu. Práve Fico totiž ešte ako expremiér vymenoval Mamojku do funkcie. Fico však všetko popiera a považuje to za diskreditačnú kampaň. „Informáciu, ktorú označujete ako fakt, vnímame iba ako ďalší pokus Denníka N diskreditovať predsedu strany SMER - sociálna demokracia Roberta Fica pri jeho kandidatúre na Ústavný súd,“ uviedol pre Topky hovorca strany Ján Mažgút.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

Dušan Kováčik - špeciálny prokurátor

V motákoch sa snažil obrátiť aj na špeciálneho prokurátora ÚŠP Dušana Kováčika. Toho nazýval v podľa lístočkov nazýval „kamošov Dušan“. „Kamošom“ nazýval podľa denníka Norberta Bödöra, ktorý je známy svojimi dobrými vzťahmi so Smerom. „Informácie o tzv. kamarátstve“ s touto osobou mám len z médií. Osobu Norberta B. som stretol na kultúrno-športových podujatiach tak, ako stovky ďalších ľudí, pred asi 8 až 10 rokmi. Nemám s ním žiadny a už vôbec nie tzv. nadštandardný vzťah,“ napísal v reakcii Kováčik.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Jaromír Čižnár - generálny prokurátor

V lístočkoch sa však spomínali aj ďalšie mená, podľa denníka písal Kočner takisto, že možno bude musieť požiadať o pomoc aj „obočiarovcov“, čo má by narážka na výrazné obočie. Kočner mal mať na mysli generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Generálna prokuratúra to označila za konšpiračné hry. „Keďže generálny prokurátor SR nepozná šifrovaciu reč medzi novinármi (denníka N, SME, portálu Aktuality.sk) a Mgr. M. K., považujeme za nedôstojné sa k tomuto vôbec vyjadrovať a zúčastňovať sa na týchto mediálnych konšpiračných hrách.“ Informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Zdroj: Vlado Anjel

Okrem toho mal v motákoch žiadať o pomoc aj „Iva“, čo vraj mohol byť Ivan Kmotrík alebo Ivan Lexa. Rovnako podotkol, že už mu zostal len „brath a Marek“, čo mala byť podľa denníka narážka na Petra Tótha a advokáta Mareka Paru. Či ide skutočne o týchto ľudí však nie je známe.

Kočnerove motáky

Kočner mal posielať tzv. motáky prostredníctvom svojho advokáta Andreja Šabíka rovno svojmu kamarátovi Petrovi Tóthovi, ktorý momentálne v jeho kauze vystupuje ako svedok. Viaceré redakcie totiž dostali v decembri anonymné oznámenie o tom, že sa Marian Kočner snažil dostať z väzby prostredníctvom lístočkov. Žiadal v nich, aby mu pomohli cez viacerých vplyvných ľudí v politike a medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Oznámenie malo prísť 19. decembra 2018, teda deň predtým, ako súd rozhodoval o sprísnení väzby pre Kočnera.

Dialo sa tak pravdepodobne ešte pred zadržaním údajnej objednávateľky vraždy Aleny Zsuzsovej. Dôkazy o ovplyvňovaní mal polícii ako utajený svedok údajne odovzdať Tóth. Advokát Šabík, ktorý mal Kočnerove motáky vyniesť, to odmieta. V tejto súvislosti ho už vyšetruje polícia.