Podľa Bugára sa bezpečnostná stratégia prerábať nebude: Je pripravený zablokovať ju vo vláde

Béla Bugár

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

BRATISLAVA - Bezpečnostná stratégia, ktorú pred rokom schválila vláda, ale parlament stále nie, sa prerábať nebude. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. "Keby k tomu náhodou malo prísť a Smer by podal pomocnú ruku, zablokujeme to vo vláde," uviedol. So stratégiou má problém SNS, dôvodom má byť označenie Ruska za hrozbu.