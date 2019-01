Bugár nerozumie debatám o predčasných voľbách: Musel by byť na to dôvod, tvrdí

BRATISLAVA – Predseda Most-Híd Béla Bugár nerozumie tomu, prečo by mali byť predčasné parlamentné voľby. Ako dnes povedal, aby mohli byť voľby v máji, musel by byť na to dôvod.

„Ak niekto chce, aby boli predčasné voľby, musí ich vyvolať. Ten potom bude za to aj zodpovedný. Bude to musieť vysvetliť svojim voličom. Ak by mali byť v máji, tak najneskôr v januári treba prijať zákon. Ak nie, tak kedy by mohli byť? V júli, v auguste? Asi ťažko. V septembri? Päť mesiacov pred riadnym termínom? Raz už to KDH urobilo, že polroka pred riadnym termínom boli predčasné voľby. Ako dopadli? Poškodili celú koalíciu. Nemyslím si, že je dôvod na predčasné voľby,“ vyhlásil Bugár.

Bugár nevidí jednoznačné signály, že by mali byť voľby v predčasnom termíne. Pripomenul, že Fico viackrát povedal, že táto koalícia má ešte čo robiť. „Musíme počítať s tým, že na budúci rok už neprejdú niektoré zákony. Budú také návrhy, ktoré jedna koaličná strana nepodporí. Alebo niektorá koaličná strana napriek Koaličnej zmluve, bude hlasovať s opozíciou,“ dodal.