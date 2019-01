Bugár: Prvou kľúčovou udalosťou roka 2019 bude voľba ústavných sudcov

„Problém by bol, keby sme sa nevedeli dohodnúť a parlament by nezvolil 18 kandidátov. Pretože viacerí odborníci hovoria, že prezident môže vybrať deviatich z 18 navrhnutých. Niektorí zas hovoria, že môže vybrať z menšieho počtu. Napríklad z dvanástich môže vybrať šesť. Môže to vyvolať napätie a to nie je dobre. Počkajme, kto všetko sa prihlási ako kandidát,“ povedal Bugár, ktorý je skeptický, či sa NR SR podarí zvoliť potrebných 18 kandidátov.

Ďalšími kľúčovými udalosťami roka budú podľa Bugára prezidentské voľby a voľby do europarlamentu. „Niektorí kandidáti v nich budú chcieť postrašiť migrantmi a Sorosom. Môže sa to pretransformovať do napätia, čo pre Slovensko nebude dobre,“ vyhlásil. Bugár sa obáva, že toto napätie nemusí spoločnosť zvládnuť a ťažiť budú z neho extrémisti.