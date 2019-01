Bugár nepodporí povinnú vojenskú službu, konflikt v koalícii však neočakáva

BRATISLAVA - Zaviesť povinnú vojenskú službu nie je dobrý návrh. V piatok to povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár v súvislosti s vyjadrením ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), ktorý pripustil v budúcnosti diskusiu o jej zavedení. Podľa Bugára na to armáda nemá kapacity a infraštruktúru. Neočakáva, že by v koalícii pre túto tému vznikol konflikt.

„Náš stav, čo sa týka vojakov, je naplnený na 75 percent. Keby sme sa teraz dohodli, že bude povinná vojenská služba, tak z tých 75 percent musíme odčerpať vojakov, aby ich cvičili,“ ozrejmil. Podľa jeho slov to znamená, že by bolo v armáde po jej zavedení ešte menej vojakov pripravených vo chvíľach, keď ich bude treba nasadiť do akcie, pričom môže ísť o rôzne katastrofy.

Nepremyslenú novelu nepodporíme

Bugár zároveň tvrdí, že armáda nemá dostatočnú infraštruktúru na zavedenie povinnej vojenskej služby. Otázne je podľa neho to, či je dostatok kasární alebo napríklad kuchárov. „Podľa mňa to nie je premyslené, preto to nepodporíme,“ doplnil. Zdôraznil, že konflikt v koalícii pre túto tému neočakáva. „Tam stačí povedať, že jedna koaličná strana nesúhlasí, tak to nemá význam.“

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa vyjadril, že ak sa má zaviesť povinná vojenská služba, musí to byť podľa neho výsledkom celospoločenskej dohody a zhody. Zároveň ozrejmil, že v súčasnosti je na Slovensku niekoľko generácií, ktoré ju neabsolvovali. Aj preto by podľa neho mohol nastať problém v prípade vážnej krízovej situácie. Svoje obavy vyjadril tiež v súvislosti s ochotou mladých ľudí zapojiť sa do obranných aktivít.

Minister Gajdoš v rozhovore pripustil zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť Ozbrojené sily SR a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny. Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry. Opozičné strany SaS a OĽaNO diskusiu o povinnej vojenskej službe odmietajú.