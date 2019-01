Remišová o budúcnosti v strane: O tom, že sa postavím na čelo OĽaNO, sme zatiaľ nehovorili

"Ja som Veroniku nabádal a chystal na to, že raz to príde, aby hnutie prevzala po mne. Má na to schopnosti," povedal Matovič ešte pred rokom. Remišová nepotvrdila, že by sa k tomu schyľovalo. "Teraz sa skôr pripravujeme na voľby do Európskeho parlamentu, na parlamentné voľby, rozširujeme odborné tímy, prichádzajú k nám experti z rôznych oblastí, zo sociálnej oblasti, z hospodárstva či dopravy, nedávno k nám prišiel jeden z najlepších odborníkov na bezpečnosť a obranu Jaroslav Naď. Toto sú naše priority, na ktoré sa sústredíme. O tejto konkrétnej otázke sme zatiaľ nediskutovali," odkázala v rozhovore s tým, že nemá ani informácie, že by sa Matovič chystal odísť z politiky.

Napriek tomu platí, že počas roka 2018 Remišová v rámci OĽaNO dominovala, či už na tlačových konferenciách alebo v tlačových správach hnutia. "Mňa politika, ako hľadanie najlepšieho riešenia pre ľudí, nesmierne zaujíma. Keď sa už do niečoho pustím, rada veľa pracujem. Na Slovensku sa od volieb stali tak dôležité a závažné udalosti, ktoré si vyžadovali, aby ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť, pri nich nemlčali," ozrejmila.

Zároveň si však nemyslí, že by bol Matovič v porovnaní s minulosťou v úzadí. "Napríklad nedávno s poslancom Eduardom Hegerom (OĽaNO) zorganizovali jedno z veľmi dobrých podujatí na tému dôchodkov. Možno takéto výstupy nie sú až tak mediálne zaujímavé, ale pre budúcnosť krajiny sú mimoriadne dôležité. Venuje sa systémovým a programovým veciam, a to je to, čo v hnutí potrebujeme," vysvetlila.

Remišová nesúhlasí s tým, že ju chcelo OĽaNO počas roka propagovať aj preto, lebo sa mala stať kandidátkou hnutia na prezidentku. "Ja som takýmto spôsobom pracovala od začiatku volebného obdobia, nebolo to rozhodnutie prijaté s víziou prezidentských volieb. Toto je môj štýl práce. Venujem sa zákonom, ktoré považujem za dôležité, upozorňujem na obrovské kauzy. Prezidentské voľby na to nemajú žiaden vplyv," uistila.

Na margo týchto volieb zopakovala, že OĽaNO vyzvalo kandidátov, o ktorých si myslí, že by boli dôstojnou hlavou štátu, teda Zuzanu Čaputovú, Františka Mikloška a Roberta Mistríka, aby sa spoločne dohodli na jednom spoločnom kandidátovi. "To považujeme za zodpovedné, pretože vidíme, že kandidujú aj ľudia s pochybnou minulosťou, ktorí môžu Slovensku spôsobiť veľké problémy. Preto je pre nás priorita, aby sa títo traja kandidáti dohodli na jednom spoločnom mene," povedala.

Aký bude postup Obyčajných, ak k dohode nepríde, zatiaľ Remišová neprezradila. "Nepredbiehajme. Všetci traja hovoria, že im ide o dobro Slovenska. Dohoda na spoločnom kandidátovi jednoznačne v prospech Slovenska je. Preto očakávame, že sa dohodnú a my budeme konať až na základe ich rozhodnutia. Určite by sa mali dohodnúť ešte do podania kandidátky," myslí si. Šéf OĽaNO Matovič ešte v júni 2018 hovoril, že OĽaNO o postupe v prezidentských voľbách rozhodne v najbližších dňoch, čo sa nestalo. Remišová si napriek tomu nemyslí, že Obyčajní v tejto téme tápali. "Sledovali sme pozorne situáciu, prieskumy verejnej mienky. Teraz sme dospeli k zodpovednému rozhodnutiu, že najlepšie je, aby sa títo traja dohodli na spoločnom kandidátovi. Kandidáta, ktorý vzíde zo spoločnej dohody, podporíme," dodala.