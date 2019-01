Remišová o eurovoľbách: Na kandidátke nebudem, chcem pracovať tu

BRATISLAVA - Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová nebude v májových voľbách kandidovať do Európskeho parlamentu, aj keď v minulosti pracovala v Európskej komisii. Ako uviedla v rozhovore, chce ostať na Slovensku.

Na kandidátke OĽaNO budú podľa jej slov ľudia, ktorí si uvedomujú hodnotu spoločného európskeho projektu. Ich mená zatiaľ prezradiť nechcela. "V súčasnosti vidíme na politickej scéne strany, ktoré sa na jednej strane snažia o rozbitie Európskej únie, či neustále spochybňujú zmysel jej existencie bez konštruktívnych návrhov. Je veľmi ľahké niečo rozvrátiť, ale ťažké je to späť postaviť," myslí si.

Na druhej strane politického spektra vidí Remišová strany, ktoré nekriticky prijímajú všetky návrhy z únie a hlásajú väčšiu integráciu aj v oblastiach, kde je spravovanie na národnej úrovni efektívnejšie. "My chceme dostať do Európskeho parlamentu ľudí, ktorí si uvedomujú hodnotu európskeho spoločenstva a chcú presadzovať rozumné a dobré riešenia pre Slovensko, ale aj pre zvyšok Európy. Ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že spolupráca prináša blahobyt a prosperitu, no nepriateľstvo medzi národmi vždy prinieslo rozvrat a vojnu," ozrejmila.

Remišová sa domnieva, že EÚ je v súčasnosti vo veľmi ťažkej situácii, pod silným tlakom demagógov a klamárov. "Nechcem, aby sme dopadli ako Veľká Británia, kde už dva roky nerobia nič iné, len sa dohadujú o brexite a zaťažili tým aj všetky ostatné členské štáty," dodala. OĽaNO má v tomto volebnom období v Európskom parlamente jedného zástupcu. V roku 2014 sa ním stal exposlanec NR SR Branislav Škripek.