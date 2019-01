Slovensku prajem do Nového roka viac pokoja a zodpovednosti, odkázal Bugár

BRATISLAVA - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár želá Slovensku do Nového roka väčší pokoj a zodpovednosť vo všetkom, čo ovplyvní náš život. „Platí to tak na politikov, ako aj na ostatných,“ uviedol.

Upozorňuje na napätie v spoločnosti, ktoré môže ďalej rásť. Politikom sa dosiaľ podľa Bugára nedarí ľudí presviedčať, že sa na Slovensku nemusia báť, a že v krajine nie je všetko také zlé. Ľudia podľa neho oveľa viac vnímajú negatíva ako pozitíva. Bugár pripomína, že v tomto roku sa jeho strane podarilo presadiť viacero pozitívnych opatrení pre ľudí a tiež už platia zmeny, ktoré majú pomôcť napríklad dôchodcom. „Každý rok sa zameriavame na niektorú zo zraniteľných skupín. Vlani sme prijali opatrenia v prospech dôchodcov, ktoré platia už tento rok. Ide o zmeny v zvyšovaní dôchodku, po novom si môžu dôchodcovia privyrábať s tým, že do 200 eur neplatia odvody. Upravili sme druhý pilier,“ vymenoval.

Tento rok schválili zákony na podporu mladých ľudí. „Je to štartovacia pôžička, zdvojnásobenie daňového bonusu. Tiež sme sa venovali menšinovým záležitostiam. Napríklad dvojjazyčné tabule, zmeny v menšinových školách,“ doplnil Bugár. V opatreniach pre mladých chce strana pokračovať aj v ďalšom roku. Poukázal aj na rozpracované projekty na ministerstve dopravy. „Na budúci rok (2019, pozn.) by sme mohli začať R2 pri Lovinobaňa – Mýtna. Riešime aj obchvat pred Košicami, Sorošku, tá by sa mohla začať na budúci rok,“ uviedol Bugár.

Mostu-Híd sa v tomto roku nepodarilo napríklad presvedčiť partnerov na systémovú zmenu úpravy platov poslancov napriek pôvodne avizovanému záujmu. Platy poslancom tak narastú približne o 1000 eur. Bugár pripomína, že Robert Fico v decembri 2017 tlačil na zmrazenie platov a vyhrážal sa spojením hlasovania s dôverou vláde. „Tak som povedal, že just neprejde a došlo k symbolickému zvýšeniu o jedno euro. A dohodli sme sa, že sa pripraví systémová zmena a začne platiť od 1.7. tohto roku. A keď sa to začalo pripravovať, koaliční partneri povedali, že načo, že sa zvyšovať nebude,“ dodal. O súčasnom stave podľa neho rozhodli koaliční partneri. „Každý musí prevziať svoj diel zodpovednosti,“ uzavrel.

Šéf Mosta-Híd zároveň odmieta, že by si paušálne všetci poslanci nezaslúžili vyšší plat. „Nemôžem hodnotiť všetkých podľa pár poslancov. Nemôžem za to, že na základe takýchto článkov a otázok si ľudia myslia, že poslanci si plat nezaslúžia,“ povedal s tým, že poslanci nepracujú len v týždni. „Ja napríklad mám voľný víkend iba výnimočne,“ doplnil.