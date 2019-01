Čaputová zhodnotila minulý rok: Slovenská jar 2018 bola zobudením sa z letargie

"Zobudila nás tragédia dvoch mladých ľudí, smrť novinára, ktorý hľadal pravdu a spravodlivosť, keďže ju nezabezpečili tí, ktorí mali. Výnimočné bolo, že ľudia opäť volali pokojným spôsobom. Z nedávnych dejinných udalostí je zrejmé, že toto slušné volanie po slušnej vláde nie je u nás jednorazovým excesom. Je charakteristickým rysom, ktorý sa vinie modernými dejinami Slovenska," konštatovala. V stanovisku, ktoré poslal Martin Burgr, Čaputová tvrdí, že slovenská jar 2018 bola volaním po zmene a ľudia ukázali, že sú pozorní, vnímajú, čo sa deje, nerezignovali.

Podľa Čaputovej práve zlyhania politikov boli príčinou volania po zmene a prinavrátení slušnosti. Dodala, že vykročenie za lepšou krajinou sa pretavilo do zmeny vlády, ale aj k stíhaniu, uväzneniu a odsúdeniu nedotknuteľných. "Vidím krajinu, ktorá je ešte iba na začiatku cesty, ale už vykročila," zdôraznila.

Kandidátka na prezidentku tiež konštatovala, že v zahraničnej politike sme akoby stratili kompas. "Popieranie hrozieb, ktoré rozleptávajú hodnoty západnej demokracie je nezodpovedné a krátkozraké. Namiesto toho, aby sme sa sebavedomo podieľali na riešení európskych a globálnych otázok, uzatvárame sa do seba a spochybňujeme ukotvenie Slovenska v západnej civilizácii," uviedla v stanovisku.

Na začiatku nového roka podľa Čaputovej stojíme na prahu väčšej zmeny. "Ide o zápas o spravodlivú a férovú krajinu, v ktorej fungujú pravidlá pre všetkých rovnako, štát nepatrí oligarchom a mocným ľuďom v pozadí. Krajinu, v ktorej slušnosť nebude len nevypočutým volaním ľudí z námestí, ale nástrojom výkonu politiky. Som ochotná a pripravená postaviť sa do pomyselnej prvej línie, lebo viem, že v nej nebudem stáť sama. Príbeh roka 2018 by mal pokračovať ďalej. Čakajú nás prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Aj tam budeme môcť ukázať, že Slovensko je unikátna krajina, ktorej občania a občianky sa dokážu slušne a nenásilne postaviť zlu a uspieť. To by mal byť náš jedinečný odkaz súčasnej Európe a celému svetu," uzavrela Čaputová.