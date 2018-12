SNS predstavila hlavné tváre kandidátky do eurovolieb: Danko na čelo postavil Pašku

Jaroslav Paška

BRATISLAVA - Lídrom kandidátky koaličnej SNS v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu by mal byť súčasný poslanec NR SR a prvý podpredseda strany Jaroslav Paška. V rozhovore pre TASR to potvrdil šéf SNS Andrej Danko.