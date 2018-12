Trestnoprávnu dohru nehospodárneho vedenia SND nemožno vylúčiť, povedala Laššáková

BRATISLAVA - Kauza ekonomických prešľapov pri manažovaní Slovenského národného divadla (SND) by sa nemusela skončiť iba závermi auditu Ministerstva financií (MF). Podľa ministerky kultúry SR Ľubici Laššákovej (Smer-SD) výsledky vládneho auditu určia, ako bude proces pokračovať.

"Nie je len tak možné, aby niekto nehospodárne nakladal s verejnými prostriedkami a nič sa mu nestalo," naznačila ministerka v rozhovore. Na otázku, či to má znamenať možné vyvodzovanie zodpovednosti i v trestnoprávnej rovine, odpovedala Laššáková zdržanlivo. "Je možné, že pôjdeme aj touto cestou, nemôžem to potvrdiť, ale ani vylúčiť,” uviedla s odvolaním sa na prijímanie rozhodnutí po konečnom verdikte auditu.

Laššáková odvolala predchádzajúceho riaditeľa SND Mariána Chudovského na začiatku augusta, svoj krok zdôvodnila preukázanou dlhodobou finančnou stratou a Chudovského manažérsku pasivitou finančnú situáciu riešiť. Poukázala pritom na to, že i napriek výraznej strate za rok 2015 (657.000 eur), SND vykázalo stratu i v roku 2017 (692.000) a za prvý polrok 2018 priznalo záporný hospodársky výsledok až 1.037.000 eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti, zvýraznené i nespokojnosťou časti zamestnancov SND, ktorých avizovaný možný štrajk ohrozoval spustenie aktuálnej divadelnej sezóny, Laššáková urobila zmeny v manažmente a do konca januára 2019 poverila vedením SND jej dovtedajšieho ekonomického riaditeľa Vladimíra Antalu.

Jeho doterajšie pôsobenie Laššáková oceňuje. "Je vidieť, že je to ekonóm, ktorý vie nastaviť pravidlá a pracuje na finančnej konsolidácii divadla,” povedala. Či však bude Antala šéfovať SND aj po uplynutí polročného poverenia, Laššáková komentovať zatiaľ nechce. "V tejto chvíli ešte neviem, ako sa rozhodnem spolu s mojím tímom, či vyhlásime výberové konanie, alebo to bude priama voľba, naozaj to v tejto chvíli ešte neviem," uviedla.

Priznala však, že podmienkou rezortu je pokračujúca finančná konsolidácia SND, ktorá umožní nastaviť finančné toky tak, aby bola prevádzka úmerná možnostiam. Laššáková zároveň zdôraznila záujem rezortu pomôcť SND konkrétnymi opatreniami – pripomenula finančnú injekciu na zvýšenie miezd pre technických pracovníkov, koncoročné odmeny pre umeleckých pracovníkov a plošnú valorizáciu platov o desať percent od roku 2019 pre zamestnancov SND, ktorí sú z plošného zvyšovania platov v štátnej a verejnej správe vyňatí.

"Samozrejme, do budúcnosti nemôže ísť o bezbrehé nalievanie peňazí a vykrývanie strát, preto očakávame od manažmentu SND kroky k udržateľnej ekonomickej stabilizácii inštitúcie,“ dodala ministerka.