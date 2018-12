Danko tesnú väčšinu v parlamente nerieši: V politike nič netrvá večne, odkazuje

"Toto ja neriešim, či prejde zákon 76-kou, či niekto zlyhá či nie. Princíp politiky, ak nechcete, aby vás zničila a dostala na Kramáre, ako dostala mňa, je, že veci musíte brať ako prichádzajú. Nie je žiadna tragédia, či zákon prejde alebo nie. V politike nič netrvá večne a každý deň musíte rátať s tým, že sa budete musieť zbaliť a odovzdať kanceláriu," povedal Danko v rozhovore. Tvrdí, že jemu nespôsobuje žiadnu emóciu, či nejaký zákon prejde alebo nie. "Zbláznili by ste sa, keby ste to riešili," odkázal.

Na margo preferencií SNS, ktoré sa v roku 2018 pohybovali v rozmedzí od 8,6 percenta do 11 percent, uviedol, že ako predseda strany zažil aj stav, keď mala SNS tri roky 3,5 percenta. "Moja jasná ambícia je posunúť SNS do historicky najlepších percent. Ja si myslím, že náš priestor je oslovovať strednú vrstvu. Gro nášho snaženia musí byť jasný reformný ekonomický program. Teda zníženie dane z príjmu na 15 percent, sociálne istoty dôchodcov. Toto bude predmetom nášho programu na rok 2020," avizuje Danko. Spokojný bude, keď SNS bude mať viac percent, ako mala v posledných voľbách (8,64 percenta). "Málokedy sa stane, že ak malá strana ide do koalície s veľkou, že by pri tom posilnila," myslí si.

Podľa jeho slov, ak príde projekt Andreja Kisku, tak lídri súčasnej opozície budú plakať. "Podľa mňa najmä Richard Sulík (SaS) nerozumie, že ak chce byť premiér, musí mať oveľa vyšší emočný kvocient a snažiť sa ľudí spájať. Ak sa chcete dostať k 20 či 30 percentám, nestačí na to len politika proti niekomu a kriminalizácia. Potrebujete víziu a na to vás pripravuje členská základňa. Ak ju máte zabetónovanú, ľahšie sa vám vládne, ale máte pocit, že ste vyvolený, a bojíte sa kritiky. V otvorených stranách sa tisíce ľudí v prípade zlyhania predsedu ovplyvniť nedajú," dodal Danko.