Pellegrini tvrdí, že nebol bifľoš: Mal som však samé jednotky, priznal sa premiér

Pozdravné videá pripomínali jej známych a úspešných absolventov, ktorí dnes už nežijú v meste pod Urpínom, ale na svoju školu majú pekné spomienky. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý, ako vraví, je jej hrdý absolvent. "Je to pre mňa veľký moment, pretože ja som na túto jazykovú školu nastúpil asi pred 35 rokmi do tretieho ročníka. Vtedy som ako malý chlapec s veľkou taškou na chrbte dochádzal do školy v centre mesta zo sídliska Sásová. Sú to moje roky detstva, na ktoré veľmi rád spomínam a dodnes stretávam svojich spolužiakov i v Bratislave," konštatoval premiér.

Ako zdôraznil, vždy sa k tejto škole bude hrdo hlásiť. Hoci si to ako školák neuvedomoval, ZŠ SSV je úzko spätá s udalosťami Slovenského národného povstania a dnes to vníma oveľa intenzívnejšie ako v detstve. Podľa neho to bola dobrá škola a "je rád, že aj dnes sa každoročne v hodnotení rebríčkov tých najkvalitnejších škôl umiestňuje na najvyšších priečkach".

Na otázku, aký bol žiak, reagoval: "Úprimne, či mi to niekto verí alebo nie, počas celého štúdia na ZŠ SSV som mal samé jednotky. Ale nebol som bifľoš, nejakým spôsobom som dokázal "navnímať" veci už počas vyučovania, bol som poslušný žiak, vtedy sme tam boli takí viacerí. Doma som potom urobil už len domáce úlohy." Od tretieho ročníka mali na škole povinný ruský jazyk a od piateho druhý cudzí, on mal nemčinu. "Aj vďaka nemčinárom z tejto školy sa môžem dnes s pani Merkelovou rozprávať v nemčine a nemusíme používať angličtinu," poznamenal.

Bývalým a súčasným pedagógom vyjadril veľkú vďaku za všetkých žiakov, ktorí prešli ich rukami a poprial im veľa chuti a energie do tejto neľahkej práce. Vyslovil prísľub, že vláda sa bude naďalej snažiť, aby sa situácia v školstve zlepšovala, rovnako ako postavenie pedagóga na Slovensku.