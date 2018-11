Pán poslanec Fico, už je čas: Šéfa Smeru dobehli jeho vlastné výroky o Bašternákovom Bonaparte

Kauza okolo Bašternáka sa prevalila pred vyše dvoma rokmi. V lete roku 2016 preto opozícia zorganizovala sériu protestov pred luxusným komplexom Bonaparte. Robert Fico odvtedy stále avizuje, že sa z komplexu odsťahuje a že situáciu rieši. No ešte stále sa z bytu neodsťahoval.

O reakciu sme požiadali Roberta Fica.

Výzva Ficovi: Musí sa vysťahovať

Hnutie OĽaNO včera opäť vyzvalo Roberta Fica, aby sa odsťahoval z bytu v Bonaparte. Líder hnutia Igor Matovič mu ponúkol, že za neho zaplatí nájom. „Opakujem svoju ponuku: pokiaľ si Fico finančné netrúfa, ja mu nájomné zaplatím, pretože je to lepšie, ako medzinárodná hanba, že bývalý premiér býva u usvedčeného daňového podvodníka,“ povedal Matovič s tým, že sa Fico stále vyhováral na to, že musí prijímať zahraničné návštevy.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

K výzve sa pridal aj Richard Sulík a takisto zopakoval, že sa musí Fico okamžite z bytu vysťahovať. Pokiaľ sa Fico z kompelxu nevysťahuje, plánujú na 17. novembra symbolický protest od Námestia SNP k Bonaparte. Od jeho verejného prísľubu už uplynulo veľa času, avizovala opozícia. „Daňový podvodník Matovič ma nebude vyháňať z bytu,“ vyhlásil pred niekoľkými mesiacmi Fico.

Ak bude vznesené obvinenie, nemôžem tam zostať

Pred dvoma rokmi sa v septembri Fico vyjadril, že si už hľadá pozemok, pretože si plánuje postaviť dom. „Mám niekoľko tipov a chcem si postaviť štandardný rodinný dom,“ povedal vtedajší premiér. Pár mesiacov bolo ticho a 27. februára 2017 sa v Slovenskom rozhlase k téme opäť vrátil „Akonáhle bude vznesené obvinenie, pochopím, že tam jednoducho nemôžem zostať. V tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné,“ uviedol pred vyše rokom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O mesiac povedal, že rozhodnutie kam sa nasťahuje si vyžaduje čas. „Mám 52 rokov a nebudem sa každý boží rok sťahovať z bytu do bytu. Chcem sa nasťahovať niekam, kde už dožijem. Takéto rozhodnutie si však vyžaduje určitý čas,“ povedal v marci minulého roku. O tri mesiace už mal Fico nejaké „dve-tri veci“. „Keď kupujete byt, tak to kúpite za jeden deň? Tak mi dajte nejaký čas.“

Fico stále hľadá

Po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice skončil Fico ako premiér Slovenska a na jeho poste ho nahradil Peter Pellegrini. V apríli tohto roku novinárom povedal, že si našiel dom, no medzi jeho minulými vlástnikmi bola aj jedna odsúdená osoba.„Potom som si našiel druhý dom, ten bol zase napojený na nejakých škaredých podnikateľov. Nepotrebujem ísť teraz z kaluže do blata,“ povedal koncom apríla. Na pár týždňov bolo opäť ticho. Na jednej z tlačoviek Smeru pri odchode na otázku novinárov povedal s úsmevom. „Už to riešim. Teraz mám viac času,“ uviedol.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa Tomáša by si to mal už vyriešiť

V októbri tohto roku opäť zopakoval, že bývanie si hľadá a nedá sa to len tak zo dňa na deň. „Viete za akých okolností, som si prenajal byt v tomto komplexe, vtedy nikto netušil, aký bude vývoj. Ak by sme to tak hodnotili, museli by sa z komplexu Bonaparte vysťahovať všetci, napr. aj diplomati, ktorí tam bývajú. Sám som si prenajal byt, aj som si ho platil sám. Platím si ho ďalej, byt pre mňa spĺňal vážnu úlohu, pozýval som tam zahraničných hostí,“ uviedol Fico. Toto vyjadrenie opozícia včera označila ako výhovorky.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Podľa Erika Tomáša by sa mal líder strany Smer-SD z bytu v známom komplexe odsťahovať. „Ja sám si myslím, že by si to mal už vyriešiť, aby už nepokračovali takéto útoky. Robert Fico si to, pokiaľ viem, už rieši,“ povedal Tomáš s tým, že Fico si musí dávať pozor, kam sa presťahuje.

Nechajte ma, nič som neurobil

Na novinársku poznámku, že si nové bývanie hľadá už dva roky, Fico odvetil, že on je ten, kto bude rozhodovať o svojom bývaní. „Nechajte ma, nič som neurobil. Prenajal som si byt, platím zaň komerčnú sumu. Neviem, čo je toto za tému. Povedzte mi, kde som porušil zákon, čo som ukradol? Keď som si ho prenajal, neboli žiadne prekážky. Chodili tam štátnici a byt splnil účel, na ktorý som ho potreboval,“ ozrejmil.

Zdroj: topky

Zdroj: topky

Ficov sused Kočner

Komplex Bonaparte je spojený aj s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý dnes sedí vo vyšetrovacej väzbe pre kauzu zmenky a podozrivý je aj v prípade vraždy Jána Kuciaka. Kočner v minulosti podnikal s Bašternákom a v Bonaparte vlastnil byt hneď vedľa Roberta Fica. Ten sa mu podarilo nedávno predať, ostal mu však jeden nebytový priestor. Aj preto v Bonaparte boli nedávne domové prehliadky, ktoré súviseli s Kočnerom.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

V roku 2012 Fico zverejnil, že ako vtedajší premiér platí za byt v Bonaparte mesačne 2650 eur mesačne plus 200 eur ako záloha za energie. Plat predsedu vlády sa pohyboval približne okolo 3 500 eur v čistom. Byt ho tak stál približne 80% jeho príjmov. Fico má však ako poslanec nižšie príjmy. V minulosti však tvrdil, že si takýto luxus môže dovoliť aj vďala príjmom jeho manželky Svetlany, ktorá je profesorkou na vysokej škole a okrem toho pracuje aj ako advokátka.