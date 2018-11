Smer útočí na voličov novým imidžom, vedenie mlčí: Nevedeli o ňom ani niektorí členovia

Tri roky bolo logo Smeru červené s bielym nápisom a ružickou, pred niekoľkými mesiacmi však prešlo zmenou. Postupne sa na tlačovkách začalo objavovať logo v nových farbách. Červené pozadie sa zmenilo na zelené, biely nápis ostal a ružička je červená.

Nové logo

Snažili sme sa osloviť aj stranu Smer, prečo sa rozhodli pre zmenu, no z tlačového sme odpoveď nedostali vyše dvoch týždňov. Oslovili sme preto niektorých členov, či o zmene vedeli a čo na ňu hovoria. Niektorí o tom vedeli, no niektorí nie.

Zdroj: Facebook/Smer-SD

Od zlodejov loga sa dištancujeme

Dušan Jarjabek pre Topky uviedol, že o zmene vedel a odkomunikoval to aj prostredníctvom sociálnej siete. „Samozrejme, že som ju zaregistroval. Smer zmenil aj farbu aj logo, dnes už to červené neplatí, sme v tej zeleno-bielej. Niektorí na facebooku používajú tú červenú, ktorá im vôbec neprináleží,“ uviedol s tým, že zmenu odkomunikoval aj prostredníctvom sociálnej siete.

Počas pracovného snemu strany v Častej - Papierničke v apríli tohto roka mala strana ešte logo so starými farbami. Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„V poslednom čase sa objavilo veľa napodobenín loga strany Smer v súvislosti s komunálnymi voľbami. Chcem zodpovedne prehlásiť, že sa od týchto zlodejov loga ako strana Smer dištancujeme,“ uviedol Jarjabek na Facebooku. „Voliči a kandidáti za stranu Smer v komunálnych voľbach 2018 veľmi dobre vedia, komu daju svoj hlas a je pod úroveň kohokoľvek s kandidátov na starostu v Starom Meste takýmto spôsobom sa nanucovať. Okrem toho je to nedôstojné, trápne a najmä drzé,“ dodal.

Niektorí si zmenu nevšimli

Podľa Martina Glváča je to v súlade s manuálom. „To je v súlade so schváleným pôvodným design manuálom, ktorý sa používa,“ uviedol s tým, že ide v podstate stále o to isté logo. Miroslav Číž si zmenu nevšimol. „Nevšimol som si zmenu. Neviem, či to nie je chyba, lebo som nezaregistroval, že by sme menili logo,“ povedal.

Na tlačovke z októbra sa strana prezentovala už s novým logom. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Ani Dušan Galis zmenu nezaregistroval. „To som si nevšimol, ale všimol som si, že Real Madrid po pár zápasoch zmenil trénera,“ uviedol s humorom pre Topky. Na tlačovkách bola zmena loga viditeľná len v posledných týždňoch, na oficiálnej stránke strany na Facebooku bolo logo zmenené v polovici júla tohto roku. Okrem iného sa zmenil aj dizajn webovej stránky.