Premiér reaguje na hystériu okolo migrantov: Odmietame strašenie ľudí

BRATISLAVA – Pozícia Slovenska sa v otázke migrácie či povinných kvót nemení, premiér Peter Pellegrini však ostro odmieta zneužívanie a bezdôvodné účelové strašenie občanov témou migrácie v rámci kampane ku komunálnym voľbám. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol tlačový a informačný odbor úradu vlády. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár dnes totiž vyzval vládu aj samotného predsedu vlády, aby zaujali jasný postoj ku Globálnemu paktu o migrácii, ktorý vypracovala Organizácia Spojených národov.

"Predseda vlády SR Peter Pellegrini ubezpečuje občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Vláda pod vedením Petra Pellegriniho v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky. Vláda naďalej odmieta kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov. Predseda vlády Peter Pellegrini ostro odmieta zneužívanie a bezdôvodné účelové strašenie občanov témou migrácie niektorými opozičnými stranami v rámci prebiehajúcej kampane ku komunálnym voľbám," píše sa v stanovisku.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár dnes vyzval vládu a predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby sa vyjadrili ku Globálnemu paktu o migrácii. Hnutie chce, aby sa vláda SR pridala k ostatným krajinám Visegrádskej štvorky, Spojeným štátom či Rakúsku a dokument nepodpísala. Hnutie vie, že ide iba o deklaráciu, ale podľa nich je to „nebezpečná neznáma“.

Dokument pripravila Organizácia Spojených národov, pripravoval sa počas 72. Valného zhromaždenia OSN, ktorému predsedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Hnutie tvrdí, že v niektorých bodoch je dokument akceptovateľný, ale v niektorých bodoch rozporuplný – podľa nich zavádza nové politické mechanizmy, vstupuje do suverenity štátov v oblasti migračnej politiky a obsahuje podľa hnutia veľa nejasných regulácií a záväzkov či stiera rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou.

Ako ďalej dnes počas tlačovej besedy dodal predseda hnutia Boris Kollár, „hovorí sa síce o právne nezáväznom dokumente, jeho podpisom nepotvrdzujeme, koľko migrantov prijmeme, ale otvárajú sa pochybnosti, že štáty stratia schopnosť rozhodovať, kto je a kto nie je migrant“.

Kompakt, ktorý pripravilo Valné zhromaždenie OSN, nie je právne záväzný dokument. Materiál by formálne mali schváliť v decembri v Maroku. Lajčák sa už v minulosti vyjadril, že o dokumente kolujú rôzne mýty, faktom však je, že kompakt o migrantoch v žiadnom prípade nespochybňuje výlučnú zodpovednosť štátov rozhodovať o tom, kto môže prekračovať hranice. Cieľom kompaktu je zabrániť tomu, aby neboli ľudia znevýhodňovaní len preto, že sú cudzinci.

„Dnes, podľa oficiálnych údajov, 258 miliónov ľudí na svete sú migranti. Pričom to nie je tak, že všetci chcú ísť do Európy. Tretina tokov je v rámci globálneho juhu, zhruba 80 percent africkej migrácie sa deje iba v rámci afrického kontinentu. Na severe je zase takmer 30 percent migrácie v rámci krajín, ktoré patria do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu,“ vysvetlil počas svojho pôsobenia v OSN Lajčák.

Pripomenul, že aj zástupcovia slovenského priemyslu hovoria, že ak má naša ekonomika rásť, nezaobídeme sa bez pracovnej sily z iných krajín, teda bez migrantov. „Na Slovensku sa migrácia zamieňa so žiadosťami o azyl, ale migrácia, to sú ľudia, ktorí z akýchkoľvek pohnútok – dobrovoľných alebo vynútených - žijú v iných krajinách,“ dodal.

Hoci dokument nie je právne záväzný, USA, Maďarsko, Rakúsko oznámili, že dokument nepodpíšu, podobne sa vyjadrili aj zástupcovia Českej republiky a Poľska. „O obsahu tohto dokumentu existuje veľa mýtov a málo informácií. Každý štát si na základe toho dokumentu rozhodne, čo prijme do svojho zákonodarstva,“ informoval Lajčák. „V podstate ide o to, aby naši ľudia, ktorí pracujú ako zdravotné sestry v Rakúsku, Írsku, neboli zneužívaní len preto, že sú cudzinci. Všetci sme ľudia, máme rovnaké práva, aby sa s nami dôstojne narábalo. Tiež by nikto nemal dostávať nižšiu mzdu len preto, že je migrant,“ dodal pred časom Lajčák.

Globálny kompakt o migrantoch je prvý dokument, ktorý sa venuje problematike migrácie. Na pôde OSN sa vypracováva aj dokument venovaný utečencom, ten však pripravuje Úrad vysokého komisára pre utečencov.