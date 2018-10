Identifikačné látky v palivách majú znížiť daňové úniky, tvrdí Kažimír

"Asi nie je normálne, že v našej krajine sú mestá a mestečká, kde mestská hromadná doprava ide na pančovanej pohonnej hmote," vyhlásil Kažimír, podľa ktorého je v súčasnosti daňová medzera na tejto spotrebnej dani v pomere k celkovým výnosom vyššia ako pri dani z pridanej hodnoty.

Opoziční poslanci tvrdia, že takáto novinka by si pri predložení do parlamentu vyžadovala hlbšie analýzy. "Bolo by dobré aj pre pochopenie problematiky mať v nejakej analýze lepšie vyšpecifikované, čo sú riziká, čo sú pozitíva, aby sa dalo o tom hlbšie diskutovať," uviedol poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Podľa opozície by bolo dobré mať vykalkulované dopady tohto opatrenia aj na podnikateľov.

Minister financií Peter Kažimír však reaguje, že nevymýšľame nič nové a chceme aplikovať vec odskúšanú praxou v zahraničí. Náklady na označovanie pohonných látok nanomarkermi by taktiež mali byť minimálne a navyše sektor výroby a distribúcie pohonných látok to podľa ministra určite nezruinuje. "Prenášame zo zákona tú povinnosť na sektor, ktorý rozhodne nepatrí k málo ziskovým. Je to druh monopolu, či už je to výroba, alebo distribúcia pohonných hmôt. Musia strpieť takúto reguláciu. Je to to isté, ako pri alkohole a ďalších veciach. Ak sa im to nepáči, nech sa venujú detským výživám," vyhlásil vo štvrtok v parlamente Peter Kažimír.

Ministerstvo financií si od zavedenia povinnosti označovania benzínov a nafty tzv. nanomarkermi sľubuje zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane a s tým spojený vyšší výnos z dane z pridanej hodnoty, ale aj zvýšenie kvality predávaných pohonných látok a zlepšenie konkurenčného postavenia v oblasti výroby a predaja pohonných hmôt.

Výsledkom by mal byť aj rast príjmov štátneho rozpočtu, hoci finančná správa tvrdí, že na základe dostupných údajov fiškálny dopad opatrenia kvantifikovať presne nevie. Trúfa si však dodatočne zvýšiť ročný výnos na spotrebnej dani z minerálnych olejov o 47,5 mil. eur a s tým spojený výnos na dani z pridanej hodnoty o 9,5 mil. eur. Vychádza pritom z informácií o úspešnosti zavedenia podobného opatrenia v Srbsku a z vývoja daňovej medzery na minerálnych olejoch.

Súčasťou novely sú aj kozmetické zmeny v základnej sadzbe dane na pohonné látky v súvislosti s rozhodnutím Európskej komisie týkajúcom sa daňového zvýhodnenia biopalív. Návrhom sa tiež nepriamo novelizuje aj zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa ruší oslobodenie alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov. Táto zmena taktiež vyplýva zo stanoviska Európskej komisie. Novela má navrhovanú účinnosť od 1. januára budúceho roka.