Pri diskusiách o talianskom rozpočte plne podporujeme Európsku komisiu, tvrdí Kažimír

„Komisia je tou inštitúciou, ktorá stráži pravidlá, ktorá ich vysvetľuje,“ uviedol minister s tým, že na diskusie o talianskom rozpočte, ktorého návrh po zmene vlády výrazne prevyšuje pôvodné konsolidačné plány Ríma, ešte zostáva dostatok času. „Hodnotenie rozpočtov bude na programe rady až v decembri,“ dodal.

Peter Kažimír zároveň odmieta argumentáciu Talianska, že členské štáty eurozóny by mali upustiť od svojich konsolidačných plánov a začať viac míňať. Ako dodal, mali by sme sa poučiť z rokov 2009 a 2010, kedy si stabilizácia verejných financií v krajinách eurozóny vyžiadala rôzne recepty. „Urobili sme veľmi veľa preto, aby sme dostali do lepšej kondície eurozónu ako takú a verejné financie jednotlivých členských krajín. Každý sa snažíme plniť svoje domáce úlohy. Slovensko prichádza s vyrovnaným rozpočtom v trojročnom horizonte a tiež to nie je zadarmo. Potrebujeme rovnaké pravidlá pre všetkých,“ povedal.

Postoj Talianska, ktoré zatiaľ odmieta spraviť ústupky vo svojom rozpočtovom návrhu, môže však podľa ministra Kažimíra ohroziť aj ďalšiu integráciu v rámci eurozóny. „Moje najväčšie obavy smerujú k tomu, že sme vo finále rokovaní ohľadom zmien celkovej architektúry eurozóny. Máme stále mnoho restov, chceli by sme pokračovať v ďalšej integrácii. Myslíme si, že je to lepšie ako sa každý hrať na vlastnom piesočku. Obzvlášť, ak máme spoločnú menu, lebo spoločná mena znamená spoločný osud v mnohých záležitostiach,“ uviedol. Postoj Talianska by totiž podľa neho mohol byť problémom pri presviedčaní ďalších členov eurozóny, aby do hlbšej integrácie išli.

Návrh talianskeho rozpočtu na budúci rok počíta s deficitom na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu, čo je až trojnásobok toho, čo Rím pôvodne sľúbil. Predstavitelia talianskej vlády však odmietajú ustúpiť od svojich rozpočtových plánov. Európska komisia pritom požiadala Rím, aby predložilo nový návrh rozpočtu.