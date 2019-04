Matečná: Nižšiu daň z pridanej hodnoty by mali mať ovocie a zelenina

Gabriela Matečná

Zdroj: TASR - Dano Veselský

BRATISLAVA – Ovocie a zelenina by mali mať nižšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) a zároveň, aby DPH ostala na tie produkty, ktoré obsahujú cukor, a teda škodia zdraviu. Povedala to v stredu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) k zoznamu potravín so zníženou DPH.