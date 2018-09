Gajdoš verí vo vzájomnú spoluprácu s ČR pri modernizácii armád: Mohli by chrániť naše nebo

Minister uviedol, že verí vo vzájomnú spolupráci pri modernizácii armád Slovenskej a Českej republiky. Podľa jeho slov sme doteraz od českej strany nakúpili techniku za zhruba 80 miliónov eur. "Majú výborné vozidlá Tatra, aj naše Zuzany sú na tomto podvozku. Verím tomu, že aj armáda ČR pri modernizácii bude rozmýšľať aj v tomto duchu, pretože Zuzana alebo Eva sú svetové značky a verím tomu, že možno budú aj v armáde ČR," doplnil.

Pri zabezpečovaní vzdušného priestoru do roku 2023 ostávajú podľa Gajdoša stále dva varianty, a to pokračovanie stíhačiek MIG-29 s využitím abonentskej zmluvy alebo zabezpečenie vzdušného priestoru Slovenska iným členským štátom NATO. Pri druhej možnosti minister nevylučuje, že by mohol rezort uzavrieť dohodu práve s Českou republikou. Podľa slov ministra to však závisí od podrobnej a kompletnej analýzy silných a slabých stránok, finančných a ekonomických nárokov jednotlivých možností.