Predlžovanie životnosti ruských stíhačiek je nevýhodné, tvrdí opozícia

Podľa SaS sa potvrdzujú týmto rozhodnutím slová o tom, že rezort nenakúpil švédske stíhačky Jas-39 Gripen, aby mohol predĺžiť zmluvu s ruskou spoločnosťou. Rezort obrany plánuje predložiť vláde SR návrh riešenia ochrany vzdušného priestoru Slovenska ruskými stíhačkami Mig-29, až do doby, pokým nebudú dodané nové stíhačky F-16 Block 70/72. Slovensko plánuje obstarať 14 kusov nových supersonických stíhačiek F-16, z ktorých by prvé kusy mali byť dodané na prelome rokov 2022 až 2023.

"Presne takýto vývoj sme očakávali, napĺňa sa scenár tak, ako sme na to v minulosti upozorňovali a ako na to upozorňovali aj obranní analytici,“ uviedol v stanovisku hnutia Eduard Heger (OĽaNO). "Slovenskej národnej strane išlo od samého začiatku jej pôsobenia v rezorte obrany o predĺženie abonentnej dohody na údržbu ruských lietadiel Mig-29. Všetky kroky, ktoré jej nominanti podnikali, smerovali k predĺženiu abonentu,“ doplnil poslanec Národnej rady SR. Podľa Hegera sa na základe týchto skutočností dajú oveľa lepšie pochopiť proruské stanoviská Slovenskej národnej strany (SNS).

"Faktom však je, že predĺženie abonentu je ekonomicky nevýhodné a celkovo neefektívne, pričom očakávame serióznu analýzu aj od Útvaru ministerstva financií SR Hodnota za peniaze. Ďalších päť rokov abonentu znamená zaplatenie 150-250 miliónov eur do Ruska. Samozrejme, hovoríme aj o predĺžení závislosti na Ruskej federácii, čo je v rozpore so základnými bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky. Ukazuje sa, že nominanti SNS neuvažovali o tom, že by do riešenia tejto otázky zapojili našich spojencov v Severoatlantickej aliancii či Európskej únii," povedal.

Podľa hnutia by na ochrane vzdušného priestoru Slovenska vedeli participovať aj Spojené štáty americké, respektíve Poľsko. „Podľa našich informácii je americká strana ochotná v koordinácii s poľskými ozbrojenými silami participovať za nepomerne nižších nákladov so zapojením poľských lietadiel F16 na dočasnej ochrane slovenského vzdušného priestoru, čo by navyše umožnilo aj výcvik slovenského personálu na tomto druhu techniky,“ uzavrel Heger.

Liberáli z SaS uviedli, že sa potvrdzujú ich obavy z predlžovania abonentnej zmluvy. "Je jedno, pod akou zámienkou, ale logickým vyústením tejto politiky bude krach nákupu amerických stíhačiek F-16, pretože SNS vzhľadom na jej proruruskú orientáciu nemá záujem posilniť obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci Severoatlantickej aliancie,“ povedal Ľubomír Galko (SaS).

Strana SaS, vychádzajúc z opakovaných chýb nominantov SNS, žiada predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby rezort obrany vyňal z pôsobnosti Slovenskej národnej strany, lebo táto strana hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky, jej obranyschopnosť i reputáciu v očiach spojencov. "Na Slovensku bol v tejto súvislosti už vytvorený precedens, keď SNS po opakovaných zlyhaniach svojich nominantov prišla v kauze zlodejského predaja emisných povoleniek v prvej Ficovej vláde o rezort životného prostredia,“ doplnil Galko. Liberáli zároveň žiadajú, aby vláda do obstarania nových stíhačiek pre Ozbrojené sily SR zabezpečila ochranu slovenského vzdušného priestoru prostredníctvom voľných kapacít našich spojencov v NATO.