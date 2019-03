Slovensko čaká nábor vojakov: Rezort obrany spustí kampaň na podporu regrutácie

Heslom kampane bude slogan "Hrdinov nerobia reči, ale skutky - pridajte sa k nám" s podtextom - Máš rád Slovensko? Dokáž to! V uplynulých dňoch rezort obrany už zrealizoval cez elektronický kontraktačný systém verejnú súťaž na obstaranie bilbordov. Pripravené sú aj viaceré propagačné materiály, napríklad videá, plagáty, letáky a ďalšie reklamné príspevky pre sociálne siete, webové portály a printové médiá. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

"Verím, že nikto v Slovenskej republike nespochybní to, že naši profesionálni vojaci sú hrdinovia, pretože práve oni sú garantmi našej bezpečnosti. Zároveň verím, že týmto heslom motivujeme mladých ľudí pre vstup do Ozbrojených síl SR, pretože som presvedčený, že každý mladý človek chce byť hrdinom,“ priblížil minister obrany Peter Gajdoš (SNS).Tvárami kampane budú samotní vojaci, ale aj deti. Súčasťou kampane bude aj prezentácia benefitov štátnej služby profesionálnych vojakov, o ktorej veľa ľudí nevie a mohli by byť ďalšou motiváciou pre vstup do ozbrojených síl. Zároveň chce rezort obrany dať dôraz aj na to, že pripravuje zmeny s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre výkon služby profesionálnych vojakov, medzi ktoré patrí napríklad ďalšie avizované zvyšovanie platov vojakov až do výšky 30 percent.

Personálny úrad Ozbrojených síl SR dnes zároveň spustil prijímacie konanie pre záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu. Prihlášky môžu podať na regrutačných skupinách v krajských mestách až do 10. júna tohto roka. Súčasťou 11-týždňového výcviku bude tak ako v minulých ročníkoch aj poradová, strelecká, ženijná, spojovacia, zdravotnícka a taktická príprava a oboznámenie sa so základnými povinnosťami vojaka. Úspešní účastníci získali po ukončení výcviku finančný príspevok vo výške viac ako 1 100 eur.