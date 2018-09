Dôležitý je profesionálny profil kandidáta na sudcu Ústavného sudcu, myslí si Farkašovský

BRATISLAVA - Voľba ústavného sudcu by mala závisieť predovšetkým od profesionálneho profilu kandidáta. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský (SNS).

"Keď bude hlasovať za zvolenie ústavného sudcu 76 poslancov, to neznamená, že kandidát nemôže získať 90 hlasov. Otázkou je, kto by bol vhodný a pre všetkých dobrý kandidát na tento post, ale snáď si nemyslíme, že každý ústavný sudca bude lojálny koalícii," uviedol. Podpredseda poslaneckého klubu SaS v NR SR Jozef Rajtár si myslí, že keby sa ponúkli dobrí kandidáti na ústavných sudcov, ktorí by boli zárukou "morálneho a správneho rozhodovania", opoziční poslanci za SaS nebudú mať problém ich "okamžite podporiť". Uvedomujú si totiž, že voľbou ústavných sudcov rozhodujú o tom, ako bude vyzerať budúcnosť štátu. "Dôležité je, aby takýchto kandidátov poznala aj verejnosť, čiže aj proces by bol verejný, aby sa vedelo, kto robí dôležité rozhodnutia na najbližších 12 rokov," spresnil.

Poslanec NR SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa domnieva, že návrh na voľbu ústavných sudcov buď prejde aj s hlasmi opozície, alebo neprejde a ich voľba sa meniť nebude. "Očakávame, že ústavný návrh dostane aj podporu opozície, pravidlá sú nastavené transparentne," uviedol. Podľa jeho slov je však pri téme voľby ústavných sudcov kľúčové "neparalyzovať ústavný súd" a "nájsť správnych kandidátov". Myslí si, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nastavil pravidlá spojené s voľbou tak, že by vedel získať ústavnú podporu.

Opozičný poslanec Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že či už návrh prejde alebo neprejde, voľbou ústavných sudcov si súčasná vládna koalícia zabezpečí "poistku" na ústavnom súde, ktorá by podľa jeho slov "mohla zabezpečiť v konečnom dôsledku beztrestnosť pri kauzách". "Naša jediná kľúčová podmienka je tá, aby kandidáti na sudcov ústavného súdu boli volení minimálne ústavnou väčšinou, ako je to aj vo väčšine demokratických krajín v Európe," uviedol. Podľa neho by možno bolo tiež vhodné, keby ústavných sudcov volila dvojtretinová väčšina poslancov. "Vtedy by sa museli všetky politické strany zhodnúť, že nebudú voliť politické figúrky, ale odborníkov," dodal.