Zmenám voľby ústavných sudcov ešte neodzvonilo: Gál bude rokovať s opozíciou

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) bude ešte rokovať s politickou opozíciou o zmenách pri voľbe ústavných sudcov. Malo by sa tak stať pokiaľ návrh ústavného zákona z dielne rezortu spravodlivosti prejde v Národnej rade SR do druhého čítania. Ministerstvo nevylučuje, že návrh má už v tomto znení podporu časti parlamentnej opozície, Gál chce o prípadných úpravách ešte diskutovať. Potvrdila to hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.

Gál navrhol, aby sa zvýšila veková hranica pre kandidátov na 45 rokov, musia tiež ovládať minimálne jeden cudzí jazyk, musia byť rešpektovanou osobnosťou v právnej obci či majú povinnosť absolvovania justičnej skúšky. Zvýšiť by sa mal aj počet poslaneckých hlasov, v súčasnosti stačí na zvolenie kandidáta nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, najmenej však 39. Po novom by potrebovali uchádzači minimálne 76 hlasov.

Slovensko čaká na prelome kalendárnych rokov masívna výmena ústavných sudcov. Z celkového počtu 13 sudcov sa vymení až deväť. Národná rada zvolí 18 vhodných kandidátov, z ktorých následnej prezident vymenuje deväť. Tí budú pôsobiť na Ústavnom súde SR nasledujúcich 12 rokov. Odborníci z právnej obce či prezident Andrej Kiska považujú Gálov návrh za premárnenú šancu, podľa koaličných poslancov sú zmeny krokom k lepšiemu.

„Novela predmetného zákona schválená vládou SR ide do prvého čítania v Národnej rade SR. V čase druhého čítania v NR SR bude o nej minister spravodlivosti rokovať s jednotlivými poslaneckými klubmi,“ uviedla Drobová. „Niektoré strany, s ktorými sme rokovali, naznačili možnú podporu, ale to sa môže ešte zmeniť,“ doplnila hovorkyňa, ktorá strany ďalej nekonkretizovala. Ministerstvo spravodlivosti SR pozvalo na rokovania všetkých predstaviteľov politickej parlamentnej opozície s výnimkou strany Mariána Kotlebu ĽS NS.

Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“. Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.

Vlastné návrhy predstavilo aj 38 odborníkov z právnej obce. Signatári tejto iniciatívy, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov. Vek 40 rokov považujú za optimálny, aby nevyradili generáciu porevolučných právnikov. Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvoli väčšinu sudcov.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena Ústavného súdu SR, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská. Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich deväť vymenuje. „Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne. Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením,“ povedal koncom mája po tom, čo mu odborníci predstavili ich návrh. Kiska takisto rozhodne aj o predsedovi súdu.