Imrecze nedostal ponuku nahradiť Kažimíra a s nikým o tom ani nerokuje

BRATISLAVA - Súčasný prezident finančnej správy František Imrecze nedostal ponuku, aby v kresle ministra financií nahradil Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý by sa údajne mohol presunúť do Národnej banky Slovenska (NBS) na post guvernéra. Imrecze tiež vylúčil, že by o tejto možnosti s niekým rokoval.

Imrecze na štvrtkovej tlačovej konferencii k zavádzaniu projektu e-Kasa uviedol, že eviduje mediálne informácie o tom, že by mal nahradiť Kažimíra na poste ministra financií. Dnes Topky informovali, že prezidentským kandidátom Smeru by sa mohol stať súčasný minister financií Peter Kažimír. "Mediálne tie informácie evidujem. Nemám ale informáciu o tom, že by súčasný minister financií Peter Kažimír oznámil termín svojho odchodu a ja som takúto ponuku nedostal, ani som o tom s nikým nerokoval. Ani s premiérom, ani so súčasným ministrom," poznamenal Imrecze.

Okrem kandidatúry sa spomína aj možný presun Kažimíra do NBS. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii strany Smer-SD však médiám odkázal, že "slúži vlasti a pracuje na rozpočte na najbližšie tri roky".

O údajnom plánovanom presune Kažimíra do NBS písal už koncom júla denník glob.sk s tým, že chce byť ešte pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok, potom má v pláne vzdať sa funkcie ministra a presunúť sa do centrálnej banky.