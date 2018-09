Smerácky prezident nie je dobrý nápad: Ostrá reakcia Mikloša, zo Slovenska spravili eldorádo

BRATISLAVA - Koncom minulého týždňa sme vás informovali, že prezidentským kandidátom Smeru by mal byť Peter Kažimír. Strane sa dlhodobo nedarí presvedčiť súčasného ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, preto zvolili iný plán. Podľa exministra financií Ivana Mikloša je Robert Fico v zúfalej situácii. Podľa neho totiž stále neprestal snívať svoj sen o ústavnom súde a na to potrebuje, aby mal Smer od polovice budúceho roka svojho prezidenta.

Keď sa im nepodarilo zlomiť Lajčáka, zvolili iný smer. Prezidentským kandidátom Smeru by sa mal stať Peter Kažimír, čo ministerstvo zatiaľ nevyvrátilo, ani nepotvrdilo. Radšej si počkajú na informácie z médií. Ak by sa Kažimír prezidentom stal, post šéfa Národnej banky Slovenska by stihli obsadiť vlastným človek. Ak nie, teplé miestečko na súčasného ministra financií počká. Podľa exministra financií Ivana Mikloša je Robert Fico v zúfalej situácii. Potrebuje svojho prezidenta, aby si zaistil beztrestnosť, pričom stále neprestal snívať sen o ústavnom súde.

Fico v zúfalej situácii

Podľa Miklošových slov je Robert Fico v zúfalej situácii, čo ilustrujú aj informácie o Kažimírovej nominácii na prezidentského kandidáta za stranu Smer. „Ukazujú, že to, čo Fico najviac potrebuje, je beztrestnosť pre seba a Roberta Kaliňáka a na dôvažok by sa mu ešte hodilo teplé miestečko, ktoré by túto beztrestnosť poistilo a zároveň spojilo s pohodlím a honorom,“ napísal Mikloš s tým, že Fico zrejme stále neprestal snívať svoj sen o ústavnom súde. Na to potrebuje, aby mal Smer od polovice budúceho roka mal svojho prezidenta.

Keďže Lajčák dlhodobo kandidatúru odmieta, Pellegrini sa takisto oficiálne vyjadril a Šefčovič tiež kandidovať nebude, Fico si v zúfalstve spomenul na Kažimíra. „Nepochybujem, že ten, rovnako ako Lajčák a Pellegrini, po kandidatúre nijako netúži, je však v trochu inej situácii. Veľmi totiž túži po lukratívnejšej, pokojnejšej a pohodlnejšej, guvernérskej trafike a k tej sa môže dostať len vtedy, ak mu Fico pomôže, pretože guvernéra NBS na návrh vlády volí parlament,“ ozrejmil Mikloš s tým, že Fico má určite na Kažimíra nejaké „páky“.

Smeráci spravili zo Slovenska eldorádo

Mikloš dúfa a verí, že Smer prezidenta mať nebude, nech už by to bol ktokoľvek. „Je jasné, že si nemyslím, že pre Slovensko by bol dobrý akýkoľvek smerácky prezident,“ povedal pre Topky Mikloš. Z už ohľásených kandidátov by si však vedel vybrať. „Čo sa týka vhodných kandidátov, tak už dnes sú tam takí, ktorí sú vhodní a ktorých by som nemal problém voliť,“ dodal.

„Mimochodom, už len to, že každého smeráka, ktorý by mohol mať aspoň teoretickú šancu, musia lámať, hovorí samo za seba,“ myslí si Mikloš. „Po tom, ako za desať rokov svojho vládnutia neposunuli krajinu v ničom k lepšiemu, zdevastovali politiku a spravili zo správy vecí verejných eldorádo svojich privátnych záujmov, po tom ako Smer desať rokov ničil slušnosť a spravodlivosť, si krajina smeráckeho prezidenta naozaj nezaslúži,“ okomentoval situáciu Mikloš.

Začarovaný kruh

Nielen smerácky prezident, ale ani smerácky guvernér NBS nie je dobrým nápadom. NBS by totiž mala byť nezávislá centrálna banka. „Myslí sa tým, samozrejme, nezávislá na politike a na vláde. Asi niet pochýb, že dlhoročný podpredseda strany Smer, ktorá vedie krajinu už vyše desať rokov je všetkým iným, len nie nezávislým kandidátom a teda nezávislosť tejto dôležitej inštitúcie by bola vážne ohrozená,“ napísal Mikloš.

Ak by sa Kažimír predsa len stal guvernérom, je to preto, lebo svoju pozíciu zobchodoval. „Druhé funkčné obdobie guvernéra Jozefa Makúcha totiž končí až v roku 2021. Jediný spôsob, ako by mohol uvoľniť miesto Kažimírovi, je skoršie dobrovoľné odstúpenie z tejto veľmi pohodlnej a lukratívnej funkcie. Keďže Makúcha na jeho druhé funkčné obdobie navrhoval vláde minister financií Kažimír, je zrejmé, že už vtedy došlo k dohode, presnejšie k obchodu,“ opísal Kažimír.

Kažimír podával skôr marketingový, ako reálny výkon

Kažimír si podľa Mikloša vybudoval slušné renomé ako minister financií. „Bolo to omnoho viac vďaka marketingovému, ako reálnemu výkonu,“ uviedol. Kažimír má v rukách verejné financie vyše desať rokov. Napriek rekordnému rastu ekonomiky sú podľa Mikloša verejné financie stále v deficite. „Kažimír nebol schopný napriek lepšiemu vývoju príjmov, aké sám predpokladal v rozpočtoch, splniť ani tie málo ambiciózne ciele, ktoré si sám stanovil. V roku 2014 (už za Kažimíra ako ministra) si dalo ministerstvo financií za cieľ dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet v roku 2017. Cieľ dosiahnutý nebol a najnovšie bol presunutý na rok 2019,“ povedal exminister financií.

Za roky 2014 až 2017 vrátane boli príjmy aj výdavky verejných financií o 15,7 mld. eur vyššie ako predpokladali rozpočty na tieto roky. „Na daniach a odvodoch sa vybralo o 4,6 mld. eur viac, napriek tomu však vláda nebola schopná dodržať ani svoje vlastné, veľmi skromné ciele v znižovaní deficitu. Zodpovednosť ministerstva a ministra financií za tento „výkon“ je nesporná, aj keď treba uznať, že pri Ficovi ako premiérovi nie je ľahké znižovať deficit,“ uviedol. Ani to však Kažimíra neospravedlňuje.

Ficove a Kažimírove rozpočtové bakchanálie

Mikloš opísal nadmerný rast verejných výdavkov v období 2006 - 2016. „Ak by sme očistili tieto údaje o dva roky Radičovej vlády, ktorá musela po prvej Ficovej vláde šetriť (zníženie deficitu verejných financií medzi rokmi 2010 a 2011), tak by Ficove a Kažimírove rozpočtové bakchanálie boli ešte evidentnejšie,“ uviedol.

„Nehovoriac už o tom, koľko z týchto peňazí skončilo vo vreckách rôznych brhelov, výbohov, bašternákov, kočnerov, širokých a iných „našich ľudí“,“ opísal Mikloš. „Takže pán prezident, či už terajší alebo budúci, bude vo Vašich rukách, či bude aj v budúcnosti NBS nezávislou centrálnou bankou, alebo zobchodovateľnou politickou trafikou.“ Svoje úvahy na adresu Petra Kažimíra ako možného prezidentského kandidáta Smeru podrobne opísal Ivan Mikloš v komentári na portáli sme.sk.