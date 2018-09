Colná kauza vrcholí, opozícia pritvrdila: Najväčší zločin v histórii, Imrecze skončí na Belize!

BRATISLAVA - Európska komisia nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. SR však vedie s EÚ diskusiu o probléme podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy. Uviedol to v pondelok prezident finančnej správy SR František Imrecze na brífingu za účasti riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, v reakcii na medializované údaje, že SR má EÚ zaplatiť asi 300 miliónov eur za podvody na cle pri dovoze textilu z Číny. Opozícia je pripravená konať. Imrecze dnes podal na Rajtára trestné oznámenie

Šéf Finančnej správy František Imrecze dnes na tlačovej besede spolu s riaditeľom Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovítom Makóom opäť poprel pravdivosť informácií o colnom podvode. „V tejto téme nezaznela ani jedna odborná, relevantná informácia. Je na mieste vysvetliť, ako prebieha colné konanie ako aj fakt, že informácia, že zaplatíme 300 miliónov eur nie je faktom. Je to absolútny nezmysel,“ povedal v úvode Imrecze.

Podľa správy OLAF ide o organizované kriminálne gangy, ktoré vyhľadávajú laxné krajiny, medzi nimi aj Slovensko. „My vôbec nevylučujeme, že sú to organizované kriminálne gangy. My tie podozrenia máme a konáme v týchto podozreniach,“ uviedol Imrecze. Zaoberali sa aj personálnymi dôsledkami. Pred súdom však neskončil žiadny colník. Podľa Imreczeho sa tak stalo z dvoch dôvodov - odstúpil agent a nemali sme dôkazy. Pokiaľ Kažimír nezasiahne, SaS je pripravená iniciovať jeho odvolanie. Imrecze podal na Rajtára trestné oznámenie pre trestný čin krivého obvinenia.

Európska komisia nevymáha od SR žiadne peniaze

Európska komisia podľa šéfa FS nevedie voči Slovensku žiadne konanie. „Nevymáha od Slovenskej republiky žiadne peniaze. Deje sa to, že vedieme dialóg s OLAF-om, pretože máme rôzne názory na to, aká hodnota tovaru mala byť preclená v relevantnom období na Slovensku pri importe tovaru z Ázie, pričom OLAF pojednáva o rokoch 2013 až 2017 v správe, ktorú nám poskytol,“ uviedol.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Opozícia to zneužíva na politické ciele

„To, že musíme zaplatiť 300 miliónov eur je klamstvo opozície, ktorá zneužíva túto situáciu na politické ciele,“ uviedol šéf FS. „Nekontaktoval ma žiadny opozičný poslanec, aby sme si vysvetlil systém podhodnocovania tovaru. Nemajú záujem to vedieť, chcú len zo Slovenska opäť spraviť čiernu dieru,“ povedal Imrecze. „My nemáme informácie, bohužiaľ, v akej hodnote tovar Čínu opustil, pretože Čína počas celej histórie odpoveď na naše medzinárodné dožiadanie neposkytla,“ vysvetlil Imrecze s tým, že preto nemôžu potvrdiť originalitu faktúry, ktorá opustila Čínu, s faktúrou, ktorá bola predložená colníkovi pri preclení tovaru. „K týmto informáciám sa nedostal ani OLAF,“ povedal Imrecze. Colníci podľa neho nemajú ako zistiť, akú hodnotu má mať preclený tovar.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Colníci nemá ako zistiť hodnotu precleného tovaru

„Pre všetky krajiny vrátane Slovenska je veľmi dôležité, aby bola táto informácie k dispozícii,“ uviedol. Sumy, ktoré boli uvedené, sú len ilustratívne a nezodpovedajú realite. „Colník nie je vystavený situácii, že by dostal faktúru, ktorá je zjavne desaťnásobne nižšia, ako môže byť hodnota tovaru, ktorá je už v danom kamióne. Colník je vystavený situáciám, že faktúra je príklad na 23-tisíc eur. On nemá na základe čoho rozhodnúť, aká je suma tovaru,“ vysvetľoval Imrecze.

Ľudovít Makó Zdroj: Topky/Ján Zemiar

OLAF , Slovensko a ostatné krajiny bojujú proti podhodnocovaniu tovaru. „Jeho prejavom na základe dohody európskych krajín a OLAF-u bola celoeurópska akcia SNAKE, ktorá začala v marci 2014 a trvala dva mesiace. Určila minimálne hodnoty, o ktorých si OLAF myslí, že by to mali byť hodnoty, za ktoré má byť tovar preclený v jednej z európskych krajín.“ Výsledkom minimálnych hodnôt sú podľa Imreczeho aj rizikové profily. Keď OLAF stanovil doporučené minimálne hodnoty, zaviedli sme zaviedli rizikové profily na základe týchto minimálnych hodnôt. „OLAF vyčíslil odhadovanú stratu 300 mil., mimochodom pre Britániu stratu miliardu 200 miliónov.“

Finančná správa chce cenu znížiť na nulu

Túto hodnotu určil na prelome rokov 2014 a 2015. „Využil na to tzv. taliansku metódu, čiže metódu výpočtu ceny. Problémom je, že OLAF použil tuto metódu z roku 2015 na importy v rokoch 2013 – 2014. Toto nemôžeme akceptovať a nebudeme, preto vedieme s OLAF-om dialóg,“ uviedol Imrecze s tým, že majú ceny stanovené spätne. Finančná správa má ambíciu si s OLAF-om veci vydiskutovať tak, aby Slovensko nemuselo doplácať ani euro. Tento problém vznikol skôr, ako v roku 2013. Potrebujeme sa dostať k originálom faktúr pri exporte tovaru z Číny na to, aby sme vedeli presne stanoviť hodnotu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Keďže to nevieme, riadime sa hodnotami stanovenými OLAFOM pre preclenie tovaru do Európy,“ povedal Imrecze. „My sme urobili účinné opatrenia, ktoré definitívne tento problém v roku 2014 vyriešili. Odvtedy nie sme OLAF-om vyhodnotená krajina, ktorá podporuje podhodnocovanie tovaru z Ázie. Problém je definitívne vyriešený,“ povedal šéf FS. „My sme nečakali na správu OLAF-u za roky 2013 – 2017. My máme otvorených niekoľko konaní pri podozreniach na zámerné podhodnocovanie tovaru zámerného podhodnocovania tovaru a teda colného podvodu a teda podvodu DPH,“ dodal Imrecze.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Colné úrady sa nezaoberajú hodnotou tovaru celého kamióna, ale na sumu jednotlivých druhov tovaru. OLAF stanovil hodnotu konkrétnych tovarových položiek,“ vysvetlil Makó s tým, že podľa nich ide o systémovú chybu v rámci Európskej únie. „Ak OLAF stanoví celkové ceny v rámci EÚ na rovnakú hranicu, obídeme problém tzv. podhodnocovania.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Pellegriniho treba počkať

Pri zisteniach OLAF o colných podvodoch v EÚ, ktoré sa mali týkať aj Slovenska, je potrebné počkať na viac detailov a oficiálnych informácií. Upozornil na to predseda vlády Peter Pellegrini. V médiách sa podľa neho objavila len určitá predbežná správa, ktorá Slovensko v tejto chvíli nezaväzuje platiť sumu 300 miliónov eur. „Preto si počkajme, ako sa bude ďalej vyvíjať celá situácia a potom môžeme hovoriť o nejakom personálnom vyvodzovaní zodpovednosti. Nie na základe jedného dňa a pár novinových článkov,“ reagoval Pellegrini na výzvy opozície na odvolanie prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho.

Podľa vlastných slov sa bude chcieť najprv oboznámiť s oficiálnymi dokumentmi, ako v skutočnosti tento prípad vyzerá. Vysvetľovať by mal v tejto chvíli podľa Pellegriniho prezident finančnej správy, ktorý sa už v pondelok postavil pred novinárov. „Ja by som nerád zasahoval do kompetencií ministra financií, ktorý musí sám vedieť, kto má alebo nemá zodpovednosť. Nateraz pre mňa platí, počkajme si na viac detailov. Zatiaľ ide o nejaký mediálny výkrik, na základe ktorého nemôžem ja hneď prijímať nejaké stanoviská, bolo by to nefér,“ dodal premiér.

Slovensko je v rukách nesprávnych

„Slovensko je zle spravovaná krajina v rukách nesprávnych ľudí,“ hovorí Jozef Rajtár. Pripomína tlačovku Imreczeho a Makóa. „Títo dvaja ľudia keď dnes prišli do práce, mali si najsť zamknuté kancelárie a svoje osobné veci naskladané v škatuli. Jediný sa s nimi mal rozprávať vyšetrovateľ,“ tvrdí a dodáva, že si robili tlačovky v štýle Mariana Kočnera.

Počuli sme vraj veľa motaníc a zahmlievania. „Táto kauza je neporovnateľne väčšia ako 302 miliónov,“ povedal Rajtár. Podľa neho je už teraz neskoro. Môže to skončiť tak, že to zaplatíme a šéf FS Imrecze si bude niekde na Belize užívať drink.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Suma cla, o ktorú sme boli okradnutí, je vraj podľa Petra Cvika, bývalého námestníka generálneho riaditeľa Colnej správy, celkovo clo 400 miliónov eur. Vyberá sa aj DPH, po zjednodušení vraj malo byť vybraných ďalších 800 miliónov eur. „Vyzývame Petra Kažimíra a Petra Pellegriniho, aby okamžite konali. Keď si rozpočítame túto sumu na dni, kedy niečo takéto pokračuje a František Imrecze pokračuje vo funkcii, stojí Slovensko 600-tisíc eur,“ povedal Rajtár. SaS ide rokovať o spoločnom postupe vo veci colných podvod s opozíciou. Pokiaľ minister financií Peter Kažimír nebude konať a neodvolá šéfa finančnej správy, chcú ho odvolávať v parlamente.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Imrecze podal na Rajtára trestné oznámenie

Prezident finančnej správy František Imrecze podáva trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára pre trestný čin krivého obvinenia na Generálnu prokuratúru SR. Reagoval tak na jeho tlačovú konferenciu. Rajtár v pondelok vyhlásil, že zistenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o colných podvodoch v hodnote približne 300 miliónov eur, ktoré sa mali týkať tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko dokazujú, že ide o jeden z najväčších colno-daňových podvodov v histórii Slovenskej republiky.

Najväčší finančný škandál za posledné roky

Prezident finančnej správy František Imrecze by mal podľa mimoparlamentnej strany SPOLU - občianska demokracia odstúpiť. Podľa lídra strany Miroslava Beblavého nemá morálne a ani manažérske právo ďalej zotrvávať vo svojej funkcii. „Nemôže byť prezidentom finančnej správy niekto, kto dva roky dozeral a pozeral sa na takéto zásadné zlyhanie,“ zdôraznil Beblavý na pondelkovom brífingu. Mal by podľa neho uvoľniť svoje miesto a nechať finančnú správu niekomu, kto nie je zapletený do tohto „najväčšieho finančného škandálu posledných piatich až desiatich rokov“.

Beblavý priblížil, že v tomto prípade OLAF odporučil Európskej komisii, aby od Slovenska vymáhala viac ako 300 miliónov eur za colné podvody, ktoré Slovensko dovolilo spáchať v rokoch 2013 - 2014. Pripomenul, že OLAF je vyšetrovací orgán, ktorý povedal EK, že podvody sa stali a vyčíslil za ne škodu. Komisia sa tak môže rozhodnúť, či ich bude od Slovenskej republiky vymáhať alebo nie. „Ak bude EK takú škodu od Slovenska pýtať, tak je to obrovská suma, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje colné príjmy Slovenska. Slovensko má colné príjmy ročne vo výške zhruba 20 - 30 miliónov eur, to znamená, že táto suma by ich asi desaťnásobne prevýšila,“ vyčíslil líder strany Spolu.

Imrecze by mal odstúpiť

Imrecze by mal však podľa neho odstúpiť zo svojej pozície bez ohľadu na to, či bude Komisia od Slovenska nakoniec túto sumu vymáhať, alebo to krajina dokáže nejako politicky vylobovať. „On nesie úplne zásadnú manažérsku zodpovednosť za to, že colná časť finančnej správy vo dvoch rokoch úplne zlyhala vo svojej základnej činnosti a zároveň, že sa na to neprišlo až do roku 2014,“ doplnil Beblavý.

Pondelková reakcia Imreczeho na tento prípad bola podľa neho absolútne neuspokojivá. Okrem iného použil podľa Beblavého "mimoriadne smiešnu" obranu, keď povedal, že colník nemôže vedieť, aká je hodnota precleného tovaru. „Ak by to bola pravda, tak by sme mohli zrušiť celú colnú správu, lebo zmyslom colnej správy je práve ohodnotiť hodnotu dovážaného tovaru. A potom, ak je to dovoz mimo EÚ, na ňu vyrúbiť aj clo,“ opísal Beblavý.

OLAF odhalil veľké colné podvody v EÚ

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Vyplýva to zo zistení OLAF, o ktorých informoval Denník N. Sériu vyšetrovaní, ktoré sa týkali podhodnotenia textilu a obuvi vstupujúcich do EÚ v období rokov 2013 – 2016, uzavrel OLAF vlani. Európskej komisii (EK) odporučil, aby pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili, aby sa clá takto krátili.

Úrad pritom vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území má do rozpočtu EÚ zaplatiť 302 miliónov eur. Z vybraného cla odvádza každá členská krajina 75 %, zvyšných 25 % jej zostáva. Či Slovensko skutočne bude musieť platiť, v tejto chvíli nie je zrejmé. Colné podvody sa podľa informácií Denníka N diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, pod ktorú patria aj colnice, riadil jej súčasný šéf František Imrecze. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií Dana Meager. Daňovú a colnú sekciu v tom čase viedol ďalší neskorší viceprezident Daniel Čech.