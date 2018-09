EXKLUZÍVNE V Smere vybrali kandidáta na prezidenta! Po fiasku s Lajčákom šokujúce meno

V Smere mali jasný plán. Ich prezidentským kandidátom sa mal stať Miroslav Lajčák. Ten však kandidatúru dlhodobo odmieta, čo v utorok opäť pre Topky potvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel. Jasný plán tak narazil na trhliny, v Smere to stále vrie a členovia strany preto začali pracovať na náhradnom pláne. Podľa našich informácií sa má stať prezidentským kandidátom súčasný minister financií Peter Kažimír.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kažimír kandidátom, Lajčáka nezlomia

Začiatkom leta sa medializovala informácia, že Kažimír sa má stať novým šéfom Národnej banky Slovenska už koncom tohto roka. Jeho úlohou bolo dokončiť prípravu štátneho rozpočtu. Ostatné informácie nekomentoval. Vo funkcii ministra financií by ho mal nahradiť súčasný šéf Finančnej správy František Imrecze. Keďže sa Smerákom Lajčáka nedarí zlomiť, plán sa trochu pozmenil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa našich informácií teraz v Smere uvažujú práve o Kažimírovi ako o prezidentskom kandidátovi. Spĺňa podmienku vnútrostraníka i funkcionára. Po neúspechu vo voľbách na predsedu Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny, sa tak zrejme bude snažiť ostať už len v domácej politike. Pokiaľ by sa Kažimírovi podarilo v prezidentských voľbách uspieť, v Smere by post guvernéra NBS stihli obsadiť iným človekom.

Rezort prípadnú kandidatúru nekomentuje

Rezort financií zrejme túto informáciu komentovať nebude. „Kvalita vašich „informácií a informátorov“ v poslednom období zlyháva. Pred niekoľkými týždňami ste zverejnili informáciu, že „na jeseň sa v rezorte financií odohrajú zásadné personálne zmeny. Súčasný šéf rezortu Peter Kažimír údajne ašpiruje na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS)“. Dnes tvrdíte že „ je dohoda v Smere, že prezidentským kandidátom bude nakoniec Peter Kažimír.“ Počkáme ešte niekoľko týždňov, aby sme sa dozvedeli na akú ďalšiu funkciu budete podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra do tretice nominovať,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová. Informácia o personálnych zmenách na ministerstve financií bola zverejnená na portáli Glob. O zmenách informal aj denník SME.

František Imrecze Zdroj: TASR/Marko Erd

NBS počká

Pokiaľ sa mu uspieť vo voľbách nepodarí, teplé miestečko na neho zrejme počká. Šéfom NBS je v súčasnosti Jozef Makúch, ktorému končí funkčné obdobie až v roku 2021. Kvôli Kažimírovi zrejme odstúpi predčasne. Guvernéra vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený parlamentom.

Jednooký kráľ medzi slepými

Kažimír by bol podľa politológa Radoslava Štefančíka dôstojnou voľbou Smeru, aj keď sa neštylizoval ako politik. „Pán Kažimír sa ukázal ako jeden z najschopnejších ministrov všetkých Ficových vlád, aj keď to ale ešte neznamená, že bol najschopnejší minister financií v slovenskej histórii. Skôr taký jednooký kráľ medzi slepými,“ myslí si politológ.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Doteraz sa štylizoval hlavne v úlohe odborníka na verejné financie, ale určite nie ako politik, ktorý by bol schopný komunikovať aj na iné než ekonomické témy,“ uviedol Štefančík s tým, že práve to môže byť jeho veľkou nevýhodou. Zároveň by to mohlo pre stranu znamenať, že nebudú mať kandidáta v druhom kole.

Podľa politológa to vyzerá tak, že Smer je v koncoch. „Napriek tomu, že má bohatú členskú základňu, personálne je úplne vyprahnutý, čo len svedčí o jeho postupnom úpadku. Napriek tomu treba zdôrazniť, že Kažimír by bol dôstojný reprezentant tej slušnejšej skupiny prezidentských kandidátov a Smeru treba zložiť poklonu za to, že nenominuje takého populistu ako je ich stranícky šéf,“ dodal Štefančík.

Kažimír pripravuje rozpočet

Kažimír sa včera vyjadril aj k letným špekuláciám o jeho ambíciách dostať sa na čelo Národnej banky Slovenska (NBS). Situáciu nekomentoval. Tvrdí, že sa venuje príprave rozpočtu na nasledujúce obdobie. K svojej údajnej snahe stať sa guvernérom centrálnej banky sa jasne nevyjadril.

„Po uhorkovej sezóne, ktorú tu máme za sebou, ktorú som s údivom sledoval v médiách mlčiac, vám odkazujem, že slúžim vlasti. Ja pracujem na rozpočte na najbližšie tri roky a vôbec to nie je jednoduché,“ vyhlásil v tejto súvislosti na tlačovej konferencii Kažimír. Údajná snaha ministra financií Petra Kažimíra dostať sa na čelo NBS bola opäť medializovaná koncom júla.