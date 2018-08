Zemetrasenie v slovenskej politike: Prvé odhady Kiskovej strany, rokovania v plnom prúde

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska sa v máji vyjadril, že na post prezidenta v ďalších voľbách kandidovať nebude. V politike však ostáva aj naďalej. Dokonca má v pláne založiť nový politický subjekt. Otázne však stále je, či to bude nová strana, alebo sa Kiska rozhodne s niekým spojiť. Prezident sa má na túto tému vyjadriť koncom roka. Stranami, ktoré sa skloňujú v rámci možnej spolupráce, sú Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Obe sú otvorené spolupráci s Kiskom a s jeho tímom aktívne rokujú.

Kiskov tím sa v súčasnosti rozhoduje, v akej forme bude prezident pokračovať vo svojej politickej kariére. Jendou možnosťou je založenie vlastnej strany, druhou spojenie viacerých strán na čele s Kiskom do nového politického subjektu. Svoje rozhodnutie chce Kiska oznámiť koncom roka.

Bude Kiska lídrom pravice?

V prieskumoch volebných preferencií sa strany stále držia približne na rovnakých miestach, strana OĽaNO však v posledných mesiacoch klesá. Kiska by podľa slov Sulíka vlastným projektom len rozbil pravicu. Nie je tajomstvom, že v Kiskovom tíme sa momentálne pracuje na vzniku politickej strany, ktorá podľa mnohých zamieša kartami.

Podľa informácií portálu Aktuality.sk si už kiskovci nechali spraviť prieskum, ktorý ukázal, aký má pripravovaný politický subjekt volebný potenciál. Politický subjekt, na ktorého čele by stál Andrej Kiska, by vo voľbách získal až 20 percent. Portál ďalej uviedol, že Kiska by mal brať voličov najmä stranám SaS, OĽaNO a KDH. Hovorca prezidenta však o žiadnom prieskume nevie. „Neviem, o akom prieskume hovoríte, čítal som len nejaké nepotvrdené špkulácie. Platí, čo povedal prezident, že viac povie koncom roka,“ povedal pre Topky Roman Krpelan.

Kiska je pre Progresívne Slovensko spojencom

Výsledok prieskumu podľa progresívcov dokazuje, že ľudia na Slovensku chcú zmenu. „Ľudí nebaví stará politika a chcú niečo nové a lepšie. Práve preto sme vzniklo aj Progresívne Slovensko, aby sme ukázali, že lepšia alternatíva k súčasnej politike existuje. S Andrejom Kiskom sme v kontakte a rozprávame sa aj o jeho možnom pokračovaní v politike. Viac informácií však v tejto chvíli nechceme zverejňovať. Vnímame ho však ako blízkeho spojenca,“ uviedol pre Topky hovorca strany Ľubomír Ondrejkovič.

„Slovensko potrebuje mať v parlamente ľudí, ktorí autenticky zastávajú liberálne hodnoty, ktoré reprezentuje Progresívne Slovensko. Zároveň je dôležité, aby prišla na Slovensku zmena k lepšiemu a to, akou formou, je už na budúcej dohode a prípadnej spolupráci,“ uviedol na margo možnej spolupráce s Kiskom Ondrejkovič. Progresívne Slovensko ponúklo spoluprácu aj strane SPOLU. „Strane Miroslava Beblavého sme ponúkli počas vládnej krízy dohodu o možnej spolupráci, avšak nedostali sme odpoveď. Sme otvorení spolupracovať s politikmi, ktorí chcú reálnu zmenu a ich hodnoty sú blízke hodnotám Progresívneho Slovenska,“ dodal hovorca.

S prezidentom sme v kontakte

Pre lídra strany SPOLU - občianska demokracia Miroslava Beblavého sú výsledky prieskumu zaujímavé. S Kiskom sa stretol, no momentálne spolu nie sú v aktívnom kontakte. Ich strana je napriek tomu spolu s Progresívnym Slovenskom alternatívou, s ktorou sa možno Kiska v budúcnosti spojí. „S pánom prezidentom som sa stretol, sme v kontakte, ale nejedná sa o aktívne rokovania. O aktivitách iných strán neviem,“ uviedol pre Topky Beblavý.

Beblavý je so svojou stranou otvorený rokovaniam so súčasným prezidentom, pokiaľ sa rozhodne spájať viacero strán do jedného politického subjektu. „Vstup pána prezidenta do parlamentnej politiky považujem za veľkú príležitosť na zmenu vládnutia. Máme veľa spoločného, preto sme v SPOLU otvorení jednaniam o rôznych formách spolupráce, ktoré budú v prospech budúcnosti Slovenska,“ uviedol predseda strany.

S Progresívnym Slovenskom síce majú k sebe vo viacerých veciach blízko, ale existujú aj isté odlišnosti. „Už teraz spolupracujeme vo viacerých mestách v komunálnych voľbách - vytvorili sme koalíciu v Bratislave na podporu Matúša Valla a v Prešove spoločne podporujeme Richarda Drutarovského. Spolupráci sme otvorení, ale nemá veľmi význam špekulovať dopredu. V angličtine je krásne príslovie, že cez tento most prejdeme, keď k nemu prídeme,“ dodal Beblavý.

Vojna so Smerom

V posledných týždňoch si expremiér Robert Fico vybral za obeť svojho staronového nepriateľa Andreja Kisku. Prvýkrát proti nemu bojoval Fico v prezidentských voľbách v roku 2014. Prešiel istý čas a spor medzi Kiskom a Ficom opäť ožil. Poslanec Fico sa do Kisku navážal po jeho prejavoch a postojoch, ktoré vyjadroval. Opakovane ho vyzval, aby odstúpil z prezidentského úradu a nazval ho daňovým podvodníkom. Opakovane ho označil za človeka, ktorý spolupracuje s protivládnym plátkom Denník N.

Kiska sa takisto nenechal zahanbiť. Fica však kritizoval v rôznych rozhovor a nie prostredníctvom sociálnych sietí či priamo na vyhláseniach. „Myslím si, že na to, že bol trikrát premiérom, sa správa hanebne, ale to už je na voličoch, aby rozhodli,“ povedal Kiska pre portál na margo Fica v májovom rozhovore. Okrem toho pravidelne kritizoval ministrov Smeru Jána Richtera, Roberta Kaliňáka a teraz aj Denisu Sakovú. Kiska už dávnejšie vylúčil spoluprácu s extrémistickou stranou Mariana Kotlebu ĽSNS a so stranou Smer.

