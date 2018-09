Hlina o Kiskovi, jeho strana by rozbila politickú scénu: Pán prezident, vitajte v ringu!

BRATISLAVA - Andrej Kiska pred pár mesiacmi oznámil, že sa druhýkrát nebude uchádzať o prezidentský post. Napriek tomu v politike nekončí a plánuje založiť nový politický subjekt. Či to bude nová strana, alebo sa Kiska s niekým spojí, zatiaľ nie je známe. Ak si Kiska založí novú stranu, podľa Sulíka sa stane rozbíjačom pravice. Myslí si to aj predseda KDH Alojz Hlina. Pán prezident, vitajte v ringu.

Andrej Kiska v polovici mája tohto roku oznámil svoje ďalšie plány v politike. Na rozhodnutie, či bude kandidovať na prezidenta, alebo nie, sa čakalo naozaj dlho. Nakoniec sa Kiska rozhodol, že druhýkrát sa nebude uchádzať o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Dodal však, že v politike zostane aj naďalej. V akej forme, zatiaľ nie je známe. Ako prvý ho za rozbíjča pravice označil líder liberálov Richard Sulík. Dnes sa k nemu pridáva aj predseda KDH Alojz Hlina.

Kiskova strana je najmenej potrebná vec

Podľa lídra kresťanských demokratov toho Slovensko potrebuje veľmi veľa. Nová strana medzi týmito potrebami nie je. „Slovensko toho potrebuje veľmi veľa, ale určite medzi tým nie je nový politický subjekt. Ak pán Kiska nedokáže spojiť Spolu a Progresívne Slovensko, tak nie je líder. Tretí nový politický subjekt je tá najmenej potrebná vec na Slovensku,“ uviedol pre Topky na margo Kiskových plánov. „Slovensko nepotrebuje tretiu novú stranu, aj keby to bola Kiskova strana.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Napriek tomu by bol Hlina v prípade, že by KDH v najbližších parlamentných voľbách presiahlo potrebnú hranicu zvoiliteľnosti, ochotný ísť s Kiskom do koalície. Aj to to však má isté podmienky. „Každý, kto chce vládnuť s kresťanskými demokratmi, musí vedieť, že chce vládnuť s hodnotovou stranou a nie s nejakým spolkom, ktorého hodnoty sa menia podľa kurzu dolára,“ uviedol Hlina.

Ak nespojí strany, stratí rešpekt

„Pán Kiska má jedinečnú možnosť preukázať, že je líder a vstúpiť ku nám do politického straníckeho ringu ako človek, ktorý spája a netriešti,“ myslí si Hlina. „Ak to dokáže, získa si môj veľký rešpekt. Žiaľ, ak to nedokáže, obzvlášť ak do ringu vstupuje ako bývalý prezident, rešpekt výrazne stráca,“ uviedol predseda KDH, podľa ktorého je priateľnou možnosťou len prípad, kedy sa Kiska spojí s dvoma novými stranami.

Pán Kiska, vitajte v ringu

Pokiaľ by Kiska založil úplne novú stranu, Hlinov postoj by bol jednoznačný. Zhodoval by sa s postojom lídra liberálov Richarda Sulíka. „Áno. Považoval by som ho za rozbíjača politickej scény, čo je viac ako len rozbíjač pravice,“ odpovedal jednoznačne Hlina. „V tejto chvíli neviem povedať, či aj pravice, lebo ešte nevieme, či tretia nová strana bude len ďalšia predajňa so zmiešaným tovarom, alebo sa ten politický subjekt bude dať politologicky kategorizovať,“ vysvetlil svoj postoj.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa Hlinu by však Kiskova strana neohrozila preferencie strany, skôr by pozastavila ich rast. „Imúnni voči tomu nie sme, ale zvládneme to. Identifikujeme skôr predpoklad, že nám to môže znížiť potenciál rastu,“ povedal. „Takže pán Kiska, vitajte v ringu, v ktorom už nebudete ako prezident, ale ako jeden z nás budete zápasiť o dôveru voliča,“ odkázal na záver Hlina.

Kiskova strana KDH neuškodí

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa však Kiska nemôže stať rozbíjačom politickej scény. „Takáto kategória v politológii neexistuje. Nemožno však vylúčiť tézu, že existuje vo svete pána Hlinu. Ak Kiska založí nový subjekt, jestvujúcim stranám to naozaj môže skomplikovať situáciu, ale z existujúcich subjektov skomplikuje pozíciu práve KDH asi najmenej. KDH je pevne hodnotovo vyhranená strana kresťanko-konzervatívneho charakteru a pochybujem, že Kiska by mohol KDH ohroziť, keďže Kiska má ku kresťanskému videniu sveta dosť ďaleko,“ uviedol pre Topky Štefančík.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Na druhej strane, žiadna existujúca strana si nemôže uzurpovať právo na vlastnú existenciu pri potláčaní práv na existenciu iných subjektov. „Takže pán Kiska ako slobodný občan v slobodnej krajine si môže robiť úplne, čo len chce a tí ostatní to musia rešpektovať. Rovnako treba zdôrazniť, že Kiska síce uberie preferencie stranám ako SaS alebo OĽaNO, ale pre takého Richarda Sulíka bude oveľa jednoduchšie rokovať o budúcej vláde (a možno aj vládnuť) s hodnotovo jasne vyhraneným Andrejom Kiskom, ako s neriadenou strelou typu Igora Matoviča,“ myslí si politológ.

Prezident má najbližšie k Beblavému

„Myslím si, že pán Kiska sa hodnotovo orientuje niekde v priestore strany SPOLU Miroslava Beblavého. Preto považujem za úplne zbytočné, aby zakladal ideovo podobný subjekt,“ povedal Štefančík s tým, že na druhej strane bude pre Andreja Kisku bude jednoduchšie, ak o svojej budúcnosti v politike, prípadne vláde, bude s inými stranami rokovať z pozície šéfa politickej strany s nejakými voličskými preferenciami za sebou, ako z pozície populárneho solitéra.

„Kiska by skutočne pravici pomohol, ak by sa mu podarilo zjednotiť malé strany, ako svojho času Mikulášovi Dzurindovi. Ak by založil vlastný subjekt, pravdepodobne by len vyšachoval zatiaľ mimoparlamentné subjekty ako SPOLU alebo Progresívne Slovensko a znížil preferencie pravicovým parlamentným stranám. Nová strana zatiaľ vyhovuje v prvom rade Andrejovi Kiskovi a jeho osobným politickým ambíciám, ale určite nie tej časti Slovenska, ktorá sa považuje za „slušnú“,“ uviedol Štefančík.

Prvý kritik Sulík

V akej forme to Kiska svoje politické plány v budúcnosti uskutoční, je zatiaľ stále otázne. Prezident odmietol konkretizovať mená či podrobnosti o tom, čo v politike plánuje. „Nemám ešte dosť dobre pripravené to, čo chcem urobiť, aby som to oznámil,“ uviedol prezident pred pár mesiacmi. Tlačové oddelenie odvtedy neustále opakuje rovnakú odpoveď. Prezident Kiska oznámi svoje rozhodnutie po komunálnych voľbách ku koncu roka.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

V kuloároch sa začalo šepkať o dvoch možnostiach. Buď založí Kiska vlastný projekt, alebo spojí už existujúce strany. V tejto spojitosti sa skloňuje Progresívne Slovensko Ivana Štefunka a strana SPOLU - občianska demokracia Miroslava Beblavého. Obaja potvrdili, že prezident s nimi o takejto možnosti rozprával a bude sa rokovať. Pár dní po tom, čo Kiska oznámil svoje plány, sa ako prvý ozval líder SaS Richard Sulík. Nie však v pozitívnom zmysle slova. „Stane sa len ďalším rozbíjačom pravice,“ povedal jasne Sulík, no aj podľa neho spojenie progresívcov a Beblavého strany by bola dobrá voľba. Podľa Kisku však len hlupák nezmení názor, pokiaľ sa zmení situácia.