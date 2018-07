Drsný odkaz Blahovej Hrnkovi: Na Dúhový pochod chodím roky, problém bude vo vašej rodine

Natália Blahová zverejnila na svojom Facebooku odkaz Antonovi Hrnkovi. Týka sa to jeho včerajších vyjadrení na adresu Dúhového pochodu. Včera totiž zverejnil svoje stanovisko, v ktorom vyjadril, že SNS toleruje všetky formy 'inakosti', no neradi by na pochode videli ombudsmanku Patakyovú, tá im to sľúbila. Ombudsmanka však tvrdí, že v tom nevidí žiadny problém. Rovnako je na tom aj Blahová.

Problém bude vo vašej rodine

„Pán Hrnko, dávajte si lepší pozor na rodinu. Lebo ak tú vašu ohrozuje, že iný pár bude môcť spolu oficiálne žiť, navzájom sa ochraňovať, ošetrovať a opatrovať, zobrať si spolu pôžičku alebo po sebe dediť, ak toto ohrozuje vašu rodinu, problém je s určitosťou v tej vašej rodine. Nikde inde,“ uviedla Blahová na Facebooku.

Blahovej rodinu to podľa jej slov neohrozí. „Naopak. Priznanie ľudských a občianskych práv našim priateľom, bude pre nás nesmiernym potešením. Pretože vidíme, ako sa desiatky rokov trápia tým, že nevzdelanci trúsiaci bludy ich v očiach spoločnosti dehonestujú, budujú múry nenávisti a nepochopenia,“ napísala.

Pride je o právach ľudí, nie o svetonázore

Diktovať verejnej ochrankyni práv, kde sa má a nemá zúčastniť, najmä ak náplňou jej funkcie je, stáť na strane tých, ktorým systém ubližuje, považuje za drzosť. „Za nevzdelanosť a tmárstvo môžeme smelo považovať aj výroky o tom, že požiadavky LGBTI ľudí sú "ideológiou". Ideológie sú produktom ľudskej mysle, myšlienkové sústavy vyjadrujúce svetonázor. PRIDE nie je o svetonázore. Je o právach ľudí, ktorí sa skladajú aj na váš plat, pán Hrnko, no pritom sa cítia spoločnosťou odstrčení,“ myslí si poslankyňa.

Zdroj: SITA/Diana Černáková ​

„Ak teda cítite, že vaša rodina je ohrozená, utužujte ju spoločnými aktivitami, dôvernými rozhovormi alebo navštívte rodinné terapie. Problémy vo vašej rodine môžete vyriešiť len vy sám. Na PRIDE chodím roky s celou svojou rodinou a nikdy sme neboli ničím ohrození,“ uviedla s tým, že sa stále cítia byť v milej a priateľskej atmosfére. „Chcem, aby moje deti pochopili, že ľudia sa nedelia na horších a lepších na základe ich orientácie. Skúste si to aj vy. Dúfam, že sa tam stretneme,“ dodala Blahová.