Konflikt národniarov a ombudsmanky: Dúhový pochod rozkladá rodiny, jasný odkaz Hrnka

BRATISLAVA - Slovenskej národnej strane (SNS) sa nepáči, ak pochody ako Dúhový Pride podporujú štátne orgány. Strana by na podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. júla v Bratislave, nerada videla osoby ako verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú a zástupcov jej úradu. Uvádza to podpredseda strany Anton Hrnko, ktorý povedal, že im sľúbila, že takéto názory nepodporí. Patakyová nevidí dôvod nepodporiť Dúhový pochod.

Už vlani SNS kritizovala Patakyovú v súvislosti s Dúhovým Pride-om, keď ombudsmanka vyvesila na svoj úrad dúhovú vlajku. Tento rok jej Hrnko opäť pripomína, že bola do úradu zvolená aj hlasmi SNS. Nominoval ju Most-Híd, ktorý sa jej vlani zastal. Patakyová vtedy napriek kritike SNS vystúpila na podujatí s príhovorom.

Cieľom pochodu je rozklad klasickej rodiny

„Slovenská národná strana niekoľkokrát zdôraznila, že je tolerantná ku všetkým formám 'inakosti', ktoré nie sú v rozpore platnými zákonmi Slovenskej republiky, s jej Ústavou a so všeobecne platnými morálnymi normami. To však neznamená, že pokladáme za opodstatnené metódy a formy organizátorov a účastníkov týchto pochodov,“ píše Hrnko v stanovisku.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Národniari sa podľa jeho slov nestotožňujú najmä s požiadavkami, ktoré smerujú proti klasickej rodine, ktoré požadujú zavedenie a zrovnoprávnenie zväzkov iných párov ako zväzku muža a ženy s rodinou, a najmä, ktoré si nárokujú možnosť osvojovania detí do takýchto zväzkov. „Sme si vedomí, že v rámci demokracie nie je možné obmedzovať právo vysloviť svoj názor a voľbu spôsobu tohto vyslovovania, ale v princípe protestujeme, ak takéto 'pochody' podporujú štátne orgány,“ píše ďalej Hrnko, ktorý kritizuje zneužívanie "komunít inakých" na šírenie neoliberálnej "genderovej" ideológie. „Cieľom tejto ideológie je podľa nášho názoru rozloženie klasickej rodiny, ktorá vždy v minulosti bola a stále je základom usporiadanej spoločnosti a stabilného štátu.“

Ombudsmanka by tam nemala ísť, dala nám slovo

Preto by neradi videli osoby ako pani ombudsmanku Patakyovú a zástupcov jej úradu na tomto podujatí, najmä, keď bola pani ombudsmanka zvolená do svojho úradu aj hlasmi SNS a pred voľbou dala strane záruky, že tieto ideológie nebude podporovať.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Patakyová nevidí dôvod nepodporiť Dúhový Pride

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (nominantka Most-Híd) nevidí dôvod, prečo by nemala aj tento rok podporiť Dúhový Pride. Uviedla to poradkyňa pre médiá a komunikáciu Kancelárie verejnej ochrankyne práv Michaela Pavelková.

„Vzhľadom na to, že situácia LGBTI ľudí na Slovensku sa z ľudskoprávneho hľadiska od minulého roka nezmenila, verejná ochrankyňa práv nevidí dôvod, prečo by Dúhový Pride nemala podporiť aj tento rok,“ uvádza v reakcii na vyjadrenie podpredsedu SNS Antona Hrnka. Ten napísal, že by národniari neradi videli Patakyovú na Dúhovom Pride a pripomenul, že ombudsmanka bola do úradu zvolená aj hlasmi SNS.

Zdroj: SITA/Marko Erd

„Ombudsmanka Mária Patakyová je toho názoru, že v našej krajine treba na problém právneho prehliadania LGBTI komunity upozorňovať. Práve verejná ochrankyňa práv ako nezávislý ústavný orgán má chrániť ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu, obzvlášť zraniteľných skupín,“ zdôraznila Pavelková.

Pochody na Slovensku aj vo svete

Pochod za práva LGBTI ľudí sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí. Uskutoční sa aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.

Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Tohtoročné podujatie má upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia a zdôrazniť, že LGBTI ľudia sú súčasťou našej spoločnosti.